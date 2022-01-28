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Убивший сослуживцев в Днепре нацгвардеец Рябчук был замкнутым и необщительным

  /   Обновлено: 28 января 2022 00:04
Происшествия
Убивший сослуживцев в Днепре нацгвардеец Рябчук был замкнутым и необщительным
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Днепр, 28 января. Служащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев, был замкнутым и необщительным человеком. Об этом рассказали его соседи.

Украинский солдат Рябчук ранее открыл огонь из автоматического оружия по своим сослуживцам. В результате действий военнослужащего погибло пять человек, еще пятеро находятся в больнице с тяжелыми ранениями. Сам стрелок был задержан полицией.

Соседи Рябчука отмечают, что его семья мало с кем контактирует и ведет замкнутый образ жизни. Бывшие одногруппники солдата указали на нелюдимость и необщительность преступника, передает «Страна.ua».

Ранее в Сети было опубликовано видео первичного допроса солдата нацгвардии Украины Рябчука, который убил пятерых сослуживцев. Гвардеец сбежал с места преступления, после чего решил сдаться властям и выдал свое местоположение полиции.

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украина нацгвардия рябчук
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