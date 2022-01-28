Новый лидер Буркина-Фасо призвал население республики сплотиться перед лицом террористической угрозы

Уагадугу, 28 января. Население Буркина-Фасо должно сплотиться перед лицом террористической угрозы и сделать все возможное для возвращения республики к нормальной конституционной жизни. Об этом в эфире национального телевидения сообщил новый лидер страны, глава организации «Патриотическое движение за защиту и восстановление» (Patriotic Movement for Safeguard and Restoration и MPSR), подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

В начале выступления офицер выразил соболезнования всем жителям, потерявших близких от действий радикальных исламистов, которые на протяжении последних нескольких лет терзали государство.

«Мы должны поддержать бойцов национальной армии, обеспечивающих нашу безопасность и спокойствие. Должны выразить слова благодарности тем, кто трудится на благо страны. Родина находится в хрупком положении, поэтому я призываю все силы безопасности встать на защиту нашей территории. Вместе мы справимся. Буркина-Фасо как никогда нуждается в партнерах, чтобы выйти из кризиса. Я понимаю сомнения, но уверяю, что мы продолжим конституционный ход развития. А партнеры должны откинуть на задний план личные интересы», — заявил Дамиба.

Подполковник также подчеркнул, что главным приоритетом правительства является восстановление безопасности, возвращение потерянных территорий, а также мобилизация армии. По этой причине у руководства республики нет права на ошибку.

«Появление MPSR стало закономерным итогом недальновидных действий предыдущей администрации и ослаблением оборонного потенциала. Наша повестка дня ясна: защита народа и восстановление нации. Решение проблемы возвращения к нормальной конституционной жизни в наших с вами руках. Предупреждаю всех, кто будет руководствоваться личными эгоистическими интересами: я буду непримиримым и несгибаемым перед лицом предательства», — сообщил новый лидер.

Дамиба заверил нацию, что власти начнут прислушиваться ко всем гражданам страны, всем патриотам, которые «честно, искренне и бескорыстно посвятят себя строительству процветающей и мирной Буркина-Фасо».

«Наши амбиции заключаются в том, чтобы объединить все силы, заложить фундамент новой республики, избавленной от украшений политического управления, противоречащего новым чаяниям народа. Функционирование судебной системы будет обеспечиваться при строгом соблюдении ее независимости. Именно любовь к стране победит в этой войне. Отечество или смерть — мы победим!» — заключил подполковник.

Ранее жители африканской страны устроили митинг в поддержку нового правительства, во время которого призвали власти обратиться к Москве за помощью в борьбе с радикальными исламистами. Основным лозунгом демонстраций стал «Нет Франции, да России».

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил о готовности отечественных специалистов оказать поддержку Уагадугу в вопросе подготовки национальной армии. В то же время руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей написал открытое письмо лидеру переворота в Буркина-Фасо.