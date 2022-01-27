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Оказавшийся в санкционном списке Украины дизайнер Лебедев возмутился

Политика
Оказавшийся в санкционном списке Украины дизайнер Лебедев возмутился
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 27 января. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях против российского дизайнера Артемия Лебедева. Последнего данный факт возмутил.

Лебедев во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» напомнил, что санкции были введены в отношении 24 юридических и 54 физических лиц. Однако по какому критерию он оказался в этом списке — ему неясно.

По словам дизайнера, все остальные люди, попавшие под санкции Зеленского, являются судьями. Себя же Лебедев позиционирует как «скромного блогера и дизайнера из Москвы».

«И тут сбоку стоит маленький скромный блогер и дизайнер из Москвы, который теперь лишен возможности прилетать на Украину в ближайшие пять лет, пользоваться своими активами на Украине (правда, у меня их и так было не особо много), а также выводить деньги с Украины, которых там особенно не заработаешь», — рассудил Лебедев.

Блогер добавил, что Зеленский занимается абсолютной бессмыслицей. Вместо решения внутренних проблем страны он «банит» российских блогеров.

Ранее дизайнер саркастично воспринял новость, что стал очередным «фигурантом» в санкционном списке Украины. Блогер пошутил, что «теперь может спокойно спать».

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санкции Артемий Лебедев украина зеленский
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