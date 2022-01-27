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Сенатор Карасин: Россия предоставила шанс миру с помощью предложений по безопасности

  /   Обновлено: 27 января 2022 23:55
Политика
Сенатор Карасин: Россия предоставила шанс миру с помощью предложений по безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 27 января. Россия надеется на здравый смысл Запада в решении вопросов обеспечения безопасности. И инициативы Москвы дают шанс миру, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Сенатор рассчитывает на продолжение переговоров России и Запада. Контакты в сфере безопасности стали развитием встречи президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Теперь предстоит военно-дипломатическая работа.

«Наша инициатива дала миру шанс и, я надеюсь, что этим шансом удастся воспользоваться всем народам Земли», — заявил Карасин в эфире «Россия-24».

Россия, по словам сенатора, намерена добиваться документально оформленных обязательств Запада, согласно которым НАТО не будет расширяться и размещать свои базы по периметру страны.

Бывший заместитель главы МИД РФ Александр Чалый заявил, что Москва готовит Вашингтону ответ в случае отказа идти на уступки и сотрудничество в сфере безопасности. По его мнению, Россию в этом вопросе может поддержать Китай.

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переговоры совет федерации сенатор карасин
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