Глава МО Украины Резников: США следует пойти на «новые правовые рычаги» против России

Киев, 27 января. Киев ожидает от Вашингтона новых антироссийских действий на фоне напряженности в Восточной Европе. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях.

Соответствующее заявление появилось в соцсетях политика после встречи с делегацией Конгресса США. Резников остался под впечатлением от визита американских коллег и высказал надежду на совместную работу против России.

«Было большой честью принять двухпартийную делегацию Конгресса США в Министерстве обороны Украины. Наша сила в единстве! Рассчитываю на новые правовые рычаги со стороны США для сдерживания российской агрессии!» — написал Резников.

Украинский министр обороны ранее заявил о готовности встретиться с главой МО России Сергеем Шойгу. Это может произойти, если переговоры будут организованы на международной площадке в Брюсселе или Мюнхене.