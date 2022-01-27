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Первый президент Украины Кравчук заявил о непобедимости и непокоримости граждан страны

Политика
Первый президент Украины Кравчук заявил о непобедимости и непокоримости граждан страны
facebook.com  /  Леонід Кравчук

Киев, 27 января. Украинцы являются непобедимым народом, который не сможет покорить ни один захватчик. Об этом заявил первый президент страны Леонид Кравчук.

С таким заявлением первый глава государства выступил после продолжительной болезни. В своем обращении 88-летний Кравчук указал, что с тревогой наблюдает за нынешней политической обстановкой и что хочет «грудью лечь на защиту родной земли».

«В это время хочется подорваться с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!» — заявил Кравчук.

На фоне продолжающегося накала страстей на мировой политической арене, набирает обороты и противостояние между бывшим и нынешним президентами Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Так, экс-глава государства обвинил действующего руководителя страны в госизмене.

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