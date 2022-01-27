Таджикистан сообщил о жертвах во время перестрелки на границе с Киргизией

Душанбе, 27 января. Жертвами стрельбы со стороны Киргизстана стали мирные жители и пограничники. Об этом сообщил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

По словам представителя ведомства, со стороны Киргизии за последние часы значительно усилилась интенсивность обстрелов в небе зафиксированы полеты беспилотных аппаратов. При этом число жертв среди граждан Таджикистана продолжает расти.

«На данный момент со стороны Киргизской Республики в направлении Республики Таджикистан по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры ведется интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из минометов», — сообщили в ГКНБ.

Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан должны были вступить в переговорный процесс по прекращению огня. Однако неутихающие бои сорвали проведение саммита.