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Таджикистан сообщил о жертвах во время перестрелки на границе с Киргизией

Происшествия
Таджикистан сообщил о жертвах во время перестрелки на границе с Киргизией
mvd.tj  /  Министерство внутренних дел Республики Таджикистан

Душанбе, 27 января. Жертвами стрельбы со стороны Киргизстана стали мирные жители и пограничники. Об этом сообщил Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

По словам представителя ведомства, со стороны Киргизии за последние часы значительно усилилась интенсивность обстрелов в небе зафиксированы полеты беспилотных аппаратов. При этом число жертв среди граждан Таджикистана продолжает расти.

«На данный момент со стороны Киргизской Республики в направлении Республики Таджикистан по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры ведется интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из минометов», — сообщили в ГКНБ.

Ранее сообщалось, что Киргизия и Таджикистан должны были вступить в переговорный процесс по прекращению огня. Однако неутихающие бои сорвали проведение саммита.

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