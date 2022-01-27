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Пентагон сообщил о начале новой поставки вооружения Украине

  /   Обновлено: 27 января 2022 23:29
Политика
Пентагон сообщил о начале новой поставки вооружения Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 27 января. Украина вскоре получит новый пакет военной помощи от США. Информацию об этом сообщил Пентагон.

Уточняется, что в пакет будут включены как летальные, так и нелетальные средства. Примечательно, что всего четыре дня назад, 23 января, Киев уже получил от Вашингтона более 80 тонн оружия.

Политолог Наталья Макеева в беседе с Федеральным агентством новостей ранее отметила, что на фоне призывов России урегулировать разногласия дипломатическим путем действия США и Украины выглядят совсем не мирно. Скорее шаги Киева и Вашингтона похожи на попытку подлить масла в огонь.

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