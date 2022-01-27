Пентагон сообщил о начале новой поставки вооружения Украине

Вашингтон, 27 января. Украина вскоре получит новый пакет военной помощи от США. Информацию об этом сообщил Пентагон.

Уточняется, что в пакет будут включены как летальные, так и нелетальные средства. Примечательно, что всего четыре дня назад, 23 января, Киев уже получил от Вашингтона более 80 тонн оружия.

Политолог Наталья Макеева в беседе с Федеральным агентством новостей ранее отметила, что на фоне призывов России урегулировать разногласия дипломатическим путем действия США и Украины выглядят совсем не мирно. Скорее шаги Киева и Вашингтона похожи на попытку подлить масла в огонь.