Мертвого младенца обнаружили на мусорном заводе в Башкирии

Мелеуз, 27 января. Сотрудники СК по Республике Башкортостан опрашивают мать новорожденного ребенка, тело которого 27 января было найдено в мусороперерабатывающем комплексе.

Трагедия произошла в городе Мелеузе. Установить личность матери младенца удалось через несколько часов после обнаружения тела. Причина смерти новорожденного станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

«Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в мусороперерабатывающем комплексе в г. Мелеузе. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца», — уточнили в республиканском управлении СК России.

Похожий случай ранее произошел в Тамбовской области. Местные жители обнаружили пакет с телом новорожденного мальчика в Первомайском районе.