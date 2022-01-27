Спасатели разработали новый план поисков утонувшей в Оредежи женщины

Гатчина, 27 января. Поисково-спасательная операция в Гатчинском районе Ленинградской области продолжается восьмые сутки. Водолазы пытаются найти тело женщины, которую унесло течением во время крещенских купаний в реке Оредеж.

По последней информации, спасатели разработали новый план действий. «Невские Новости» пообщались с пресс-службой «Всероссийского общества спасения на водах Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (ВОСВОД) и узнали, как именно водолазы собираются искать женщину.

«По точкам на карте обозначали, куда течением может прибить. Там идет либо заводь, либо круговорот течения. Будем нырять по тем точкам, которые нам дали из Гидрометцентра», — объяснили в ведомстве.

Женщина нырнула в необорудованную купель во время крещенских купаний, после чего ее унесло течением. Для поисков ее тела был задействован подводный телеуправляемый аппарат Rovbuilder. Он позволит получить точную визуальную информацию о состоянии объектов под водой с возможностью видеозаписи для дальнейших обследований.