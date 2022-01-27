Совет Безопасности не проголосовал за продление мандата Миссии ООН в Ливии

Нью-Йорк, 27 января. Члены Совета Безопасности ООН не проголосовали в ходе сегодняшнего заседания за продление мандата Миссии международной организации по поддержке Ливии (МООНПЛ).

Соответствующий проект резолюции предложила Великобритания. В тексте содержится рекомендация ливийским властям о необходимости принятия шагов по содействию проведению президентских и парламентских выборов в кратчайшие сроки. Кроме того, документ включает требование к государствам — членам ООН прекратить всякую поддержку наемников в стране и осуществить их незамедлительный вывод. В соответствии с текстом мандат Миссии продлевается до 15 сентября 2022 года.

По сообщению дипломатических источников, в ходе заседания ряд стран выразили несогласие с различными пунктами текста. Так, Россия приняла четкую позицию в отношении полномочий МООНПЛ, срок действия которых истекает 31 января.

Москва настояла на том, чтобы международное сообщество в первую очередь учитывало голос самих ливийцев. Особый протест направлен против действия Миссии, которая управляется извне и в интересах третьих лиц. Россия выступила за максимально эффективное представительство ООН, которого на данный момент в североафриканской стране не наблюдается.

Кроме того, РФ настоятельно потребовала включить необходимость назначения Генеральным секретарем Антониу Гутеррешем нового посланника, который возглавит МООНПЛ. Против данного условия выступили составившая документ Великобритания и США, представитель которых Стефани Уильямс направлена в Ливию в качестве спецпосланника генсека. С юридической точки зрения, место главы Миссии после внезапной отставки Яна Кубиша в ноябре 2021 года остается вакантным.

Россия предложила резолюцию, в соответствии с которой мандат МООНПЛ продлевается до 30 апреля. За это время, считает Москва, в Ливии должна наступить ясность относительно дальнейшей судьбы избирательного процесса в стране. Окончательное голосование отложили на неопределенный срок ввиду большой вероятности вето со стороны России или США в отношении двух резолюций.

Ранее международная редакция ФАН рассказала, как богатая нефтью Ливия стала объектом манипуляций и преступных схем западных игроков на фоне политического и экономического кризиса. Определенную роль в такой деятельности играет как Миссия ООН, так и имеющая личную финансовую выгоду специальный советник Стефани Уильямс.