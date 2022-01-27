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Нуланд пригрозила «остановить» «Северный поток — 2» в случае эскалации на Украине

Политика
Нуланд пригрозила «остановить» «Северный поток — 2» в случае эскалации на Украине
Global Look Press  /  CNP

Вашингтон, 27 января. Трубопровод «Северный поток — 2» будет остановлен в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине. Такое заявление сделала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Вместе с этим дипломат надеется на урегулирование всех разногласий путем конструктивного диалога. Также Нуланд заявила, что рассчитывает на рассмотрения ответа Вашингтона на предложения Москвы по безопасности.

«Мы и раньше решали очень сложные вопросы безопасности и контроля над вооружениями путем переговоров. Это было даже в худшие времена, и сейчас мы должны сделать это снова», — сообщила Нуланд.

Ранее с аналогичным заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Он сообщил, что в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине Соединенные Штаты приложат все усилия для закрытия трубопровода «Северный поток — 2». Вместе с этим Прайс указал, что возможные ограничения не являются механизмом давления на президента РФ Владимира Путина.

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сша нуланд госдеп северный поток
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