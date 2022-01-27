США поприветствовали переговоры советников «нормандской четверки» в Париже

Вашингтон, 27 января. Состоявшиеся в Париже переговоры советников «нормандской четверки» являются позитивным шагом, считают в администрации президента США.

Переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Украина и Франция, прошли в 26 января. Соответствующие переговоры стали первой более чем за год очной встречей представителей всех четырех стран. Обсуждения проходили в Елисейском дворце на протяжении 8,5 часа.

«США считают "нормандский формат" лучшим для урегулирования в Донбассе», — заявила заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд.

Итоги прошедшей встречи в «нормандском формате» ранее подвели на Украине. Президент Владимир Зеленский назвал конструктивной парижскую встречу, добавив, что достижение стабильной тишины в Донбассе является приоритетной задачей для Киева.