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Виктория Нуланд заявила о готовности США продолжать переговоры с Россией

Политика
Виктория Нуланд заявила о готовности США продолжать переговоры с Россией
Global Look Press  /  CNP

Вашингтон, 27 января. Соединенные Штаты выразили готовность к переговорам с Россией как в двустороннем формате, так и на площадках НАТО и ОБСЕ. Об этом заявила замгоссекретаря американского государства Виктория Нуланд.

Дипломат также прокомментировала предложения по гарантиям безопасности. По ее словам, Вашингтон надеется, что Москва вернется к обсуждению этого вопроса после изучения ответа США.

Нуланд добавила, что США и их союзники продолжают придерживаться единой позиции по ситуации вокруг Украины. В случае эскалации на российско-украинской границе ответ будет «быстрым и жестким», заявила она.

Ранее замгоссекретаря рассказала, что США имеют 18 различных вариантов ответных действий в случае обострения ситуации на Украине. По ее словам Вашингтон вместе с союзниками готов оперативно реагировать на любые агрессивные действия в отношении Киева.

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Виктория Нуланд переговоры россия и сша
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