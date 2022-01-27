Виктория Нуланд заявила о готовности США продолжать переговоры с Россией

Вашингтон, 27 января. Соединенные Штаты выразили готовность к переговорам с Россией как в двустороннем формате, так и на площадках НАТО и ОБСЕ. Об этом заявила замгоссекретаря американского государства Виктория Нуланд.

Дипломат также прокомментировала предложения по гарантиям безопасности. По ее словам, Вашингтон надеется, что Москва вернется к обсуждению этого вопроса после изучения ответа США.

Нуланд добавила, что США и их союзники продолжают придерживаться единой позиции по ситуации вокруг Украины. В случае эскалации на российско-украинской границе ответ будет «быстрым и жестким», заявила она.

Ранее замгоссекретаря рассказала, что США имеют 18 различных вариантов ответных действий в случае обострения ситуации на Украине. По ее словам Вашингтон вместе с союзниками готов оперативно реагировать на любые агрессивные действия в отношении Киева.