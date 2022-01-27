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Белый дом: Байден и Зеленский обсудят дипломатические контакты с Россией

Политика
Белый дом: Байден и Зеленский обсудят дипломатические контакты с Россией
pixabay.com

Вашингтон, 27 января. Президент США Джо Байден в ближайшее время проведет разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление сделал Белый дом.

Лидеры двух стран намерены обсудить дипломатические контакты с Россией на фоне напряженности в Восточной Европе. Однако президент США не намерен ставить в известность своего иностранного коллегу о каких-либо конкретных шагах Вашингтона.

Возможная эскалация на Украине в последние месяцы является одной из самых обсуждаемых тем в мире. НАТО активно расширяет свои силы на восток, что угрожает безопасности России. В связи с этим Москва выдвинула Альянсу и Вашингтону ряд требований для гарантий защиты своих территорий.

СМИ со ссылкой на офис президента Украины ранее сообщили о предстоящем телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Переговоры должны были начаться 27 января в 20:00 часов по киевскому времени.

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