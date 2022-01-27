Переговоры Киргизии и Таджикистана сорвались из-за продолжения перестрелок на границе

Бишкек, 27 января. Резиденты Таджикистана и Кыргызстана не приступили к переговорам по прекращению вооруженного противостояния из-за продолжения стрельбы на приграничных рубежах. Соответствующую информацию привела служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Контакт был намечен на четверг, 27 января. В переговорах должны были принять участие полномочный представитель президента Киргизии в Баткенской области Абдикарим Алимбаев и губернатор Согдийской области Таджикистана, а также пограничные представители сторон.

«27 января 2022 года на 10 минут прекратился огонь между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана. Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договоренности о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих», — следует из сообщения ГКНБ.

Накануне трое таджикских пограничников получили ранения во время перестрелки на границе с Киргизией. По данным киргизской погранслужбы, таджикские силовики использовали при ведении огня минометы и гранатометы.