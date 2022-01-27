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Иммунолог Крючков: пандемия COVID-19 может растянуться еще на два–три года

  /   Обновлено: 27 января 2022 22:15
Общество
Иммунолог Крючков: пандемия COVID-19 может растянуться еще на два–три года
pexels.com  /  Anna Shvets

Москва, 27 января. Пациенты с омикрон-штаммом коронавируса обладают слабым иммунитетом к «Дельте», в связи с чем последняя еще может вызвать вспышку заболеваемости COVID-19.

Дельта-штамм в будущем может остаться у животных и людей в небольшом количестве. Однако мутация может вновь проявить себя после формирования у населения иммунитета к «Омикрону», считает иммунолог Николай Крючков.

«Она ["Дельта"] вытеснится практически полностью, но останется у животных в каком-то виде, она останется у людей в небольшом количестве. И "дозреет", а потом, когда на "Омикрон" уже будет значительный иммунитет, она может дать о себе знать и вызовет вспышку более патогенную», — заявил врач на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Крючков также высказался о возможных сроках окончания пандемии COVID-19. В связи с вышесказанным она может продолжаться еще два–года, заключил он.

«Омикрон» на сегодняшний день активно вытесняет другие штаммы коронавируса. Его доля в России на 13 января составляла 60 процентов.

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Все новости / Общество / Иммунолог Крючков: пандемия COVID-19 может растянуться еще на два–три года
крючков дельта коронавирус COVID-19 омикрон
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