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Песков: Путин не поддерживал идею майнинга в регионах с избытком электроэнергии

Политика
Песков: Путин не поддерживал идею майнинга в регионах с избытком электроэнергии
sco-russia.ru  /  Фотохост-агентство

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин не давал согласия на предложения разрешить майнинг криптовалюты в регионах с избытком электроэнергии. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Агентство Bloomberg ранее сообщало со ссылкой на источники, что Путин якобы выступил за инициативу Кабмина России о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют. Журналисты также утверждали, что глава государства не согласен с идеей Центробанка полностью запретить «добычу» криптовалюты. По данным Bloomberg, Владимир Путин якобы поддерживает идею ограничения майнинга субъектами с избытком электроэнергии, такими как Иркутская область, Красноярский край и Карелия.

«Нет. Такие предложения вообще еще не формулировались», — отреагировал на это Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Сам президент России заявлял, что знаком с дискуссиями вокруг инициативы Центробанка по регулированию криптовалют. Путин отмечал, что у ЦБ имеется собственная позиция по данной цифровой валюте, однако регулятор «не стоит на пути технического прогресса».

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