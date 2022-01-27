Президент Бразилии Болсонару с официальным визитом посетит Россию в феврале 2022 года

Бразилиа, 27 января. Бразильский национальный лидер Жаир Болсонару посетит Россию с официальным визитом в феврале текущего года. Об этом президент сообщил в ходе общения со своими сторонниками.

Главной целью поездки президента Бразилии является улучшение коммуникаций и укрепление торговых связей с Россией. На вопрос одного из сторонников, «консервативен» ли президент РФ Владимир Путин или он «человек из народа», Болсонару ответил, что сосредоточен только на целях переговоров, передает Sputnik Brasil.

«Да, он консервативен. Я буду там в следующем месяце. для улучшения понимания, и улучшения торговых отношений», — сообщил Болсонару.

Недавно президент Бразилии Болсонару официально запретил некоторые виды татуировок для моряков ВМС страны. В частности, под запретом оказались «экстремистской», «криминальной» и «сексуальной» нательной живописи.