Елена Панина: США пришлось официально признать глобальный статус России

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина в своей колонке ФАН прокомментировала сложную ситуацию в отношениях Запада и России.

Первые недели наступившего года были одними из самых напряженных и тревожных моментов мировой политики. В ответ на декабрьские предложения России, потребовавшей остановить расширение НАТО и отвести ударную инфраструктуру альянса от российских границ, США и Великобритания решили поднять ставки и начали шантажировать человечество началом глобального конфликта.

В частности, началась грандиозная спецоперация западных СМИ с целью убедить в неизбежности якобы готовящегося «российского вторжения» на Украину. Такого потока дезинформации мир не видел, пожалуй, со времена середины ХХ века. Опровергать «креатив» западных медийщиков пришлось не только российским, но и китайским дипломатам.

Одновременно Запад запугивал Россию санкциями, угрожал отключением SWIFT и запретом использования доллара, провоцировал вывод из РФ инвестиционных активов и падение рубля, резко нарастил поставки оружия киевскому режиму.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

ВСУ резко изменили свое поведение на границе с республиками Донбасса, стали вести себя агрессивно и вызывающе. Было очевидно, что разговоры о нападении России на Украины — это дымовая завеса, скрывающая подготовку новой атаки на ДНР и ЛНР.

Параллельно «накручиванию» ситуации между Россией и США шел сложный и не всегда публичный «обмен аргументами». И, видимо, аргументы Москвы оказались достаточно серьезными для того, что американская сторона сбавила обороты. США пришлось дать письменный ответ на предложения РФ, содержание которого по просьбе Вашингтона остается непубличным.

Вместе с тем, сам факт подобного ответа свидетельствует от начале стратегического диалога между Кремлем и Белым Домом, подобного тому, который имел место в годы холодной войны между Советским Союзом и США.

Разумеется, мир больше никогда не будет двухполярным, но и однополярная модель, установившаяся после распада СССР, теперь может быть официально сдана в архив. Россия же по факту является одним из центров новой многополярной системы и дает понять, что больше не позволит разговаривать с собой свысока. Если учесть, что еще относительно недавно американские эксперты называли Россию «региональной державой», с которой «не по чину» разговаривать на равных, то мы можем констатировать очень серьезные изменения в геополитическом статусе нашей страны. Продолжение российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности можно рассматривать как официальное признание США глобального статуса РФ.

Пресс-служба Министерства обороны РФ /

Эти изменения хорошо почувствовали те, кто по различным причинам следует сегодня в фарватере американской политики. Владимир Зеленский, еще недавно угрожавший жителям Донбасса, назвал прекращение огня приоритетом для Киева и заявил о «конструктивном характере» встречи переговорщиков в нормандской формате. Украинский Кабмин при этом отозвал из Рады скандальный проект закона о «деоккупации», где подробно расписывались карательные мероприятия украинских властей в Донбассе после его гипотетического захвата украинскими войсками.

Настоящим «голубем мира» проявил себя президент Литвы. Гитанас Науседа высказался в том духе, что, мол, не надо НАТО бряцать оружием, а лучше делать ставку на дипломатию. Скажем прямо, таких речей из Вильнюса, где в последнее время полностью исчез какой бы то ни было конструктив, зато было много фантазий на тему захвата Калининграда, мы не слышали уже очень давно.

Поток миролюбивых заявлений на этом не закончился. Премьер-министр Финляндии Санна Марин, позиция которой по всем пунктам соответствует идеологии Демпартии США, также поспешила успокоить в связи с активно обсуждавшимся вопросом о вступлении Финляндии в НАТО. В интервью газете El Pais она поведала о неготовности Хельсинки присоединяться к Альянсу, не рассматривает такой сценарий в ближайшее время.

Все эти факты говорят о том, обстановка вокруг России несколько разрядилась.

Российской стороне удалось донести до Госдепа, что у нас есть много аргументов, заставляющих отнестись к нашей позиции с уважением. Конечно, мы понимаем, что это еще далеко не конец пути. Переговоры по вопросам коллективной безопасности продолжаются, но уже сейчас можно говорить о серьезном промежуточном успехе, достигнутом российской дипломатией. На фоне зашкаливающих до предела агрессивных амбиций коллективного Запада сама возможность мирного сосуществования на данном этапе — уже большая победа.