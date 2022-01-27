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Миротворцев ООН заподозрили в перевозке вооружения для боевиков ЦАР

Весь мир
Миротворцев ООН заподозрили в перевозке вооружения для боевиков ЦАР
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 27 января. Армия ЦАР остановила два грузовых автомобиля многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в районе города Карно на западе республики. «Голубые каски» подозреваются в перевозке оружия для боевиков, сообщает издание Revue Centrafricaine.

«Контингент Организации Объединенных Наций не перестает удивлять жителей своей наглостью. Согласно последней информации из небольшого населенного пункта в районе Берберати, солдаты остановили на контрольно-пропускном пункте транспорт зарубежных «помощников», в котором, по словам населения, перевозятся автоматические винтовки и боеприпасы», — пишут сотрудники СМИ.

По мнению центральноафриканцев, внутри грузовиков находились ящики с оружием, которое вывозится за пределы юрисдикции ООН.

Миротворцев ООН заподозрили в перевозке вооружения для боевиков ЦАР
wikipedia.org / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

«Для кого предназначены средства ведения войны на таком удалении от баз МИНУСКА? Знают ли об этой информации власти ЦАР? Когда транспорт «голубых касок» был остановлен, к месту происшествия тут же приехали другие машины международной организации и начали переносить контейнеры.

Следует отметить, что глава колонны отказал инспекционным агентам в досмотре транспорта. Поэтому жители и военные уверены, что таким образом миротворцы передают оружие группам радикалов, искусственно поддерживая нестабильность в регионе», — сообщили в Revue Centrafricaine.

Ранее население двух южных деревень Центральноафриканской Республики обвинило контингент многопрофильной миссии ООН в пособничестве боевикам.

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африка миротворцы цар перевозка оружия
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