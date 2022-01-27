Миротворцев ООН заподозрили в перевозке вооружения для боевиков ЦАР

Банги, 27 января. Армия ЦАР остановила два грузовых автомобиля многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в районе города Карно на западе республики. «Голубые каски» подозреваются в перевозке оружия для боевиков, сообщает издание Revue Centrafricaine.

«Контингент Организации Объединенных Наций не перестает удивлять жителей своей наглостью. Согласно последней информации из небольшого населенного пункта в районе Берберати, солдаты остановили на контрольно-пропускном пункте транспорт зарубежных «помощников», в котором, по словам населения, перевозятся автоматические винтовки и боеприпасы», — пишут сотрудники СМИ.

По мнению центральноафриканцев, внутри грузовиков находились ящики с оружием, которое вывозится за пределы юрисдикции ООН.

«Для кого предназначены средства ведения войны на таком удалении от баз МИНУСКА? Знают ли об этой информации власти ЦАР? Когда транспорт «голубых касок» был остановлен, к месту происшествия тут же приехали другие машины международной организации и начали переносить контейнеры.

Следует отметить, что глава колонны отказал инспекционным агентам в досмотре транспорта. Поэтому жители и военные уверены, что таким образом миротворцы передают оружие группам радикалов, искусственно поддерживая нестабильность в регионе», — сообщили в Revue Centrafricaine.