Алжир передал Тунису миллион доз вакцины от коронавируса

Алжир, 27 января. Алжир передал Тунису один миллион доз вакцины против COVID-19 в рамках поддержки его усилий по борьбе с пандемией.

Погрузка и транспортировка препарата состоялась на борту военного самолета ВВС АНДР, отправленного сегодня с авиабазы Буфарик в направлении международного аэропорта Тунис-Карфаген. В заявлении министерства национальной обороны говорится, что операция по передаче вакцины подтверждает стремление Алжира укреплять отношения между двумя странами.

«Это еще больше упрочит ценности синергии и солидарности, существующие между братскими народами», — добавлено на странице ведомства в Facebook.

В заявлении минобороны также указано, что предоставление Тунису партии препаратов происходит во исполнение поручения президента республики Абдельмаджида Теббуна.

В начале месяца местные СМИ сообщили о том, что Алжир решил частично открыть границы с Тунисом, закрытые ранее на фоне пандемии COVID-19. Правительство возобновило работу двух контрольно-пропускных пунктов — Умм ат-Тебул и Талиб аль-Араби.