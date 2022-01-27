Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 22:26
22:18
Общество
Врач Руженцова усомнилась в защищенности человека от других штаммов после «Омикрона»
22:18
Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины в районе станции «Удельная»
22:17
Политика
Переговоры Киргизии и Таджикистана сорвались из-за продолжения перестрелок на границе
22:15
Общество
Иммунолог Крючков: пандемия COVID-19 может растянуться еще на два–три года
22:12
Политика
Песков: Путин не поддерживал идею майнинга в регионах с избытком электроэнергии
21:57
Политика
Елена Панина: США пришлось официально признать глобальный статус России
21:49
Политика
Президент Бразилии Болсонару с официальным визитом посетит Россию в феврале 2022 года
21:21
Политика
Донбасс сегодня: штаб ООС готовит эвакуацию населения, ВСУ запасаются койками для раненых
21:17
Весь мир
Миротворцев ООН заподозрили в перевозке вооружения для боевиков ЦАР
21:11
Весь мир
Дефицит, рост цен и недострои: что происходит с жильем в США?
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Алжир передал Тунису миллион доз вакцины от коронавируса

Весь мир
Алжир передал Тунису миллион доз вакцины от коронавируса
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Алжир, 27 января. Алжир передал Тунису один миллион доз вакцины против COVID-19 в рамках поддержки его усилий по борьбе с пандемией.

Погрузка и транспортировка препарата состоялась на борту военного самолета ВВС АНДР, отправленного сегодня с авиабазы Буфарик в направлении международного аэропорта Тунис-Карфаген. В заявлении министерства национальной обороны говорится, что операция по передаче вакцины подтверждает стремление Алжира укреплять отношения между двумя странами.

«Это еще больше упрочит ценности синергии и солидарности, существующие между братскими народами», — добавлено на странице ведомства в Facebook.

В заявлении минобороны также указано, что предоставление Тунису партии препаратов происходит во исполнение поручения президента республики Абдельмаджида Теббуна.

В начале месяца местные СМИ сообщили о том, что Алжир решил частично открыть границы с Тунисом, закрытые ранее на фоне пандемии COVID-19. Правительство возобновило работу двух контрольно-пропускных пунктов — Умм ат-Тебул и Талиб аль-Араби.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Алжир передал Тунису миллион доз вакцины от коронавируса
тунис алжир
Комментировать