Джонни Депп продаст более 11 тысяч собственных картин в виде NFT

Лос-Анджелес, 27 января. Актер Джонни Депп, лишившийся ролей во многих голливудских фильмах после скандального развода с Эмбер Херд, решил заработать на искусстве. Он представил коллекцию картин, которые продадут в виде NFT.

Коллекция получила название «Никогда не бойся правды», в нее вошли 11 111 полотен, созданных на основе фотографий друзей Деппа и вдохновивших его людей. По словам актера, он долгое время себя ограничивал и никому не показывал эти работы.

Среди выставленных на продажу лотов есть портреты Элизабет Тейлор, Тима Бертона, Хантера Томпсона, его дочери Лили-Роуз и покойного пса. Часть вырученных средств Депп направит на благотворительность, говорится в сообщении на сайте проекта neverfeartruth.com.

Pr Scr instagram.com / @johnnydepp

Ранее сообщалось, что Депп получил предложение от режиссера Майвенн Ле Беско сыграть французского короля Людовика XV. Производством ленты займется студия Why Not Productions.