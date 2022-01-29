Долги, лекарства и кредиты: от каких еще расходов освободят некоторых россиян в 2022 году

В новом году россияне получат не только право на получение различных льгот и материальных пособий, но и возможность не платить по некоторым счетам. Приоритет прежде всего отдадут пенсионерам. Их освободят от долгов, госпошлин, определенных налогов и от оплаты лекарств и лечения.

Долги

В случае если пенсионер получает ежемесячно субсидию в размере, не превышающем уровень прожиточного минимума, то государство освобождает его от взысканий по долгам. Напомним, с 2022 года федеральное значение прожиточного минимума составит 13 793 рубля.

Госпошлины

По-прежнему пенсионер не обязан оплачивать долги за счет пенсии по потере кормильца и ежемесячных денежных выплат от ПФР, которые полагаются инвалидам, ветеранам и другим льготникам. Об этом напоминает Ирина Сивакова, кандидат юридических наук и автор канала на «Яндекс.Дзен» «Юридические тонкости».

Закон освобождает пенсионеров от уплаты госпошлины за нотариальное удостоверение доверенностей для получения пенсий и пособий, а также за выдачу свидетельства при наследовании дома или квартиры, где пенсионер жил с наследодателем и продолжает там проживать. Эксперт сообщает, что россиянин по достижению пенсионного возраста может без уплаты госпошлины переоформить в МФЦ документы на собственную недвижимость, если она приобреталась до 1998 года, и внести сведения о ней в ЕГРН.

ФБА «Экономика сегодня» /

Налоги и банковская карта

Пожилых россиян освободят от уплаты за земельный участок площадью до 600 кв. метров, а также на одну квартиру или комнату, на один дом, гараж, помещение для творческой мастерской и постройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 кв. метров. Однако транспортный налог пенсионеры не платят лишь по решению местных властей в отдельных регионах.

Если пенсия начисляется ежемесячно на карту «МИР», то престарелым россиянам не нужно оплачивать годовое обслуживание и выдачу наличных денег через банкоматы.

Лекарства и лечение

Пенсионеров с I группой инвалидности, а также неработающих инвалидов II группы обязаны обеспечивать необходимыми медикаментами бесплатно. Скидка в размере 50% предусмотрена работающим инвалидам II группы, безработным инвалидам III группы, а также пенсионерам без инвалидности, но получающим минимальное денежное пенсионное пособие.

Право на бесплатные лекарства в течение двух лет имеют пациенты-пенсионеры, перенесшие инфаркт, инсульт или аортокоронарное шунтирование. По полису ОМС пенсионерам предоставляется бесплатное лечение: по направлению врача россияне могут делать необходимые лабораторные исследования, включая УЗИ, МРТ, КТ и другие процедуры. В некоторых регионах власти предоставляют скидки или субсидии на лечение зубов и санаторно-курортный отдых.

vk.com / Артур Парфенчиков

Газификация жилья и товары первой необходимости

Пенсионерам компенсируют расходы за оплату услуг подключения газа к своему дому. В основном нововведение коснется малоимущих пожилых людей, чей доход не превышает прожиточный минимум. Автор статьи обращает внимание, что в рамках федеральной программы социальной газификации пенсионеры освобождаются от оплаты за проведение газа до границы своего участка.

Пенсионеры в своем регионе могут воспользоваться мерами адресной социальной поддержки, если у них сложная жизненная ситуация. Получить помощь от государства можно будет в формате выплат, продовольственных сертификатов для покупки товаров первой необходимости.

Проезд и коммунальные услуги

На региональном уровне пенсионеры продолжат пользоваться льготным проездом на общественном транспорте. Условия могут отличаться в зависимости от места проживания. Компенсация расходов на проезд положена либо всем пенсионерам, либо только неработающим, либо с низким уровнем дохода.

Пенсионерам-инвалидам предоставляется бесплатный проезд на пригородных электричках. Неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера, могут один раз в два года воспользоваться компенсацией стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Санаторий или курортный дом отдыха при этом должны быть расположены на территории России.

ФБА «Экономика сегодня» /

Компенсация ЖКУ полагается инвалидам, ветеранам труда и другим льготникам. Малоимущие пенсионеры могут оформить субсидию на оплату ЖКУ в отделениях соцзащиты населения. Неработающим пенсионерам в возрасте от 70 лет должны компенсировать взносы на капремонт в размере 50% от норматива, 80-летним гражданам и старше — 100% от норматива. Одно из условий ― они должны быть собственниками квартиры и проживать в ней одни или с семьей, в составе которой неработающие граждане пенсионного возраста или инвалиды I-II группы.

Ранее ФАН писал, что существует два варианта увеличить пенсию, не делая при этом собственных накоплений. Как сообщает профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, для этого нужно выйти на пенсию позже положенного срока или монетизировать льготы.