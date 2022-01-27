Жириновский потребовал отстранять от выборов людей с весом более 100 килограммов

Москва, 27 января. Российские власти должны запретить участвовать в выборах людям, которые весят более 100 килограммов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик принял участие в эфире программы «Жизнь в большом городе».

«Параметры всегда должны быть какие-то. Ограничения скорости мы же даем на дорогах наших. Давайте 100 килограммов, не больше. Многие все-таки имеют больший вес, даже депутаты Госдумы. Замер проводили — половина страдают лишним весом. Вообще-то норма — ближе к 80 килограммам», — заявил Жириновский.

Недавно лидер ЛДПР рассмешил министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он отчитал депутатов за незнание обязанностей российских министров.