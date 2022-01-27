Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 22:26
22:18
Общество
Врач Руженцова усомнилась в защищенности человека от других штаммов после «Омикрона»
22:18
Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины в районе станции «Удельная»
22:17
Политика
Переговоры Киргизии и Таджикистана сорвались из-за продолжения перестрелок на границе
22:15
Общество
Иммунолог Крючков: пандемия COVID-19 может растянуться еще на два–три года
22:12
Политика
Песков: Путин не поддерживал идею майнинга в регионах с избытком электроэнергии
21:57
Политика
Елена Панина: США пришлось официально признать глобальный статус России
21:49
Политика
Президент Бразилии Болсонару с официальным визитом посетит Россию в феврале 2022 года
21:21
Политика
Донбасс сегодня: штаб ООС готовит эвакуацию населения, ВСУ запасаются койками для раненых
21:17
Весь мир
Миротворцев ООН заподозрили в перевозке вооружения для боевиков ЦАР
21:11
Весь мир
Дефицит, рост цен и недострои: что происходит с жильем в США?
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жириновский потребовал отстранять от выборов людей с весом более 100 килограммов

Политика
Жириновский потребовал отстранять от выборов людей с весом более 100 килограммов
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 27 января. Российские власти должны запретить участвовать в выборах людям, которые весят более 100 килограммов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик принял участие в эфире программы «Жизнь в большом городе».

«Параметры всегда должны быть какие-то. Ограничения скорости мы же даем на дорогах наших. Давайте 100 килограммов, не больше. Многие все-таки имеют больший вес, даже депутаты Госдумы. Замер проводили — половина страдают лишним весом. Вообще-то норма — ближе к 80 килограммам», — заявил Жириновский.

Недавно лидер ЛДПР рассмешил министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он отчитал депутатов за незнание обязанностей российских министров.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Жириновский потребовал отстранять от выборов людей с весом более 100 килограммов
Жириновский лдпр вес
Комментировать