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Сотрудники кировского центра реабилитации животных спасли сову с травмой головы

  /   Обновлено: 27 января 2022 20:59
Общество
Сотрудники кировского центра реабилитации животных спасли сову с травмой головы
Невские Новости  /  Григорьева Оксана

Киров, 27 января. Травмированных птиц и ежа спасли сотрудники кировского центра реабилитации животных «Большое гнездо».

Две свиристели, длиннохвостая неясыть, европейский еж и синица поступили в центр с тяжелыми переломами и черепно-мозговыми травмами. Пернатые получили повреждения, врезаясь в стекла окон зданий и сами дома. Питомцев удалось стабилизировать, однако состояние совы все еще заставляет переживать специалистов.

«На фоне травмы у нее развились неврологические нарушения и полностью отсутствует аппетит. Еду приходится практически запихивать в клюв», — рассказали сотрудники центра в социальной сети «ВКонтакте».

Похожая история произошла в Мичуринске. Там ветеринары спасли ушастую сову с черепно-мозговой травмой, полученной от удара об оконное стекло. Серьезных травм, которые могли бы привести к параличу конечностей, не нашли.

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