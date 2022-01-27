Сотрудники кировского центра реабилитации животных спасли сову с травмой головы

Киров, 27 января. Травмированных птиц и ежа спасли сотрудники кировского центра реабилитации животных «Большое гнездо».

Две свиристели, длиннохвостая неясыть, европейский еж и синица поступили в центр с тяжелыми переломами и черепно-мозговыми травмами. Пернатые получили повреждения, врезаясь в стекла окон зданий и сами дома. Питомцев удалось стабилизировать, однако состояние совы все еще заставляет переживать специалистов.

«На фоне травмы у нее развились неврологические нарушения и полностью отсутствует аппетит. Еду приходится практически запихивать в клюв», — рассказали сотрудники центра в социальной сети «ВКонтакте».

Похожая история произошла в Мичуринске. Там ветеринары спасли ушастую сову с черепно-мозговой травмой, полученной от удара об оконное стекло. Серьезных травм, которые могли бы привести к параличу конечностей, не нашли.