Генерал-лейтенант Бижев: расчеты С-400 приобретут бесценный опыт на учениях в Белоруссии

Москва, 27 января. Российские С-400 «Триумф» вместе с истребителями Су-35 составят мощную группировку по противовоздушной обороне на учениях с Белоруссией. О роли вооружений ВС РФ на маневрах заявил генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

В Белоруссию прибыли два дивизиона российских систем С-400 «Триумф» и 12 истребителей Су-35 для участия в совместных с республикой учениях «Союзная решимость — 2022». В беседе с «Интерфаксом» экс-заместитель начальника главного штаба войск ПВО и экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев отметил, что двух С-400 при этом хватит для защиты Минска от ракетного удара. А вместе с самолетами они составят надежную противовоздушную оборону на учении.

«Расчеты С-400 приобретут бесценный опыт перемещения на большое расстояние, развертывания и включения в состав единой системы ПВО России и Белоруссии», — отметил еще одну положительную сторону эксперт.

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что экипажи и техника артиллеристов Восточного военного округа и морских пехотинцев Тихоокеанского флота прибыли в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.