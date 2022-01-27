Литва дала Молдавии советы по «энергонезависимости» от России

Вильнюс, 27 января. Литва дала Молдавии несколько советов в сфере энергетики, которые могут привести Кишинев к еще более серьезным проблемам в топливном секторе.

Президент Молдавии Майя Санду на этой неделе встретилась с председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Стороны обсудили ключевые проблемы, с которыми сталкиваются сейчас их страны и вся Восточная Европа в целом. Естественно, ключевой темой переговоров стал энергетический кризис, который сильно затронул и Литву, и Республику Молдову.

Впрочем, Чмилите-Нильсен, судя по всему, не считает, что ее страна испытывает трудности в сфере энергетики. Напротив, она даже дала Санду несколько советов о том, как решить проблемы с постоянными задолженностями по газу, которые возникают в последнее время у Кишинева.

Разумеется, главной рекомендацией председателя Сейма стал отказ от «энергетической зависимости» от России. Правда, методы избавления от такой «зависимости» Чмилите-Нильсен предложила довольно спорные. В первую очередь она посоветовала Молдавии активнее развивать «зеленую» энергетику.

Очевидно, что в Европе о необходимости использования возобновляемых источников и так говорят сейчас практически все. При этом именно этот стремительный энергопереход и спровоцировал не только рост цен на газ на европейской бирже, но и увеличение добычи угля, а также возвращение некоторых стран ЕС к использованию атомной энергетики.

ФБА «Экономика сегодня» /

Более того, маловероятно, что Молдавия действительно сможет позволить себе перейти на «зеленую» энергетику, ведь пока этого не смогли сделать даже самые богатые страны Евросоюза. При этом Кишинев каждый месяц вынужден буквально выискивать средства, чтобы оплатить не самый дорогой российский газ.

Следующий шаг, который смогла предложить Литва Молдавии — это использование сжиженного природного газа от различных поставщиков вместо трубопроводного газа из РФ. Сам Вильнюс несколько лет назад ради этого плана даже взял в аренду у Норвегии плавучий СПГ-терминал Independence, за который вынужден платить сотни миллионов евро.

Впрочем, даже этот шаг так и не помог Литве в обретении энергетической независимости. США, как и другие страны, не торопятся везти топливо в Прибалтику, а потому Вильнюс вынужден закупать сжиженный газ снова у российских компаний. При этом цены на СПГ на мировом рынке сейчас не ниже, а даже выше, чем на трубопроводный газ. Если Молдавия вдруг решит повторить «успех» Литвы, то это лишь приведет ее к полному разорению и окончательному разрыву отношений с Россией.

Эксперт в сфере энергетики Александр Фролов ранее указал, на кого в действительности стоит равняться Молдавии в общении с Россией, особенно, для решения вопросов в газовой сфере.