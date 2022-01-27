Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 22:25
22:18
Общество
Врач Руженцова усомнилась в защищенности человека от других штаммов после «Омикрона»
22:18
Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины в районе станции «Удельная»
22:17
Политика
Переговоры Киргизии и Таджикистана сорвались из-за продолжения перестрелок на границе
22:15
Общество
Иммунолог Крючков: пандемия COVID-19 может растянуться еще на два–три года
22:12
Политика
Песков: Путин не поддерживал идею майнинга в регионах с избытком электроэнергии
21:57
Политика
Елена Панина: США пришлось официально признать глобальный статус России
21:49
Политика
Президент Бразилии Болсонару с официальным визитом посетит Россию в феврале 2022 года
21:21
Политика
Донбасс сегодня: штаб ООС готовит эвакуацию населения, ВСУ запасаются койками для раненых
21:17
Весь мир
Миротворцев ООН заподозрили в перевозке вооружения для боевиков ЦАР
21:11
Весь мир
Дефицит, рост цен и недострои: что происходит с жильем в США?
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Литва дала Молдавии советы по «энергонезависимости» от России

Экономика
Литва дала Молдавии советы по «энергонезависимости» от России
wikipedia.org  /  Lithuanian Embassy Flag / CC2

Вильнюс, 27 января. Литва дала Молдавии несколько советов в сфере энергетики, которые могут привести Кишинев к еще более серьезным проблемам в топливном секторе.

Президент Молдавии Майя Санду на этой неделе встретилась с председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Стороны обсудили ключевые проблемы, с которыми сталкиваются сейчас их страны и вся Восточная Европа в целом. Естественно, ключевой темой переговоров стал энергетический кризис, который сильно затронул и Литву, и Республику Молдову.

Впрочем, Чмилите-Нильсен, судя по всему, не считает, что ее страна испытывает трудности в сфере энергетики. Напротив, она даже дала Санду несколько советов о том, как решить проблемы с постоянными задолженностями по газу, которые возникают в последнее время у Кишинева.

Разумеется, главной рекомендацией председателя Сейма стал отказ от «энергетической зависимости» от России. Правда, методы избавления от такой «зависимости» Чмилите-Нильсен предложила довольно спорные. В первую очередь она посоветовала Молдавии активнее развивать «зеленую» энергетику.

Очевидно, что в Европе о необходимости использования возобновляемых источников и так говорят сейчас практически все. При этом именно этот стремительный энергопереход и спровоцировал не только рост цен на газ на европейской бирже, но и увеличение добычи угля, а также возвращение некоторых стран ЕС к использованию атомной энергетики.

Литва дала Молдавии советы по «энергонезависимости» от России
ФБА «Экономика сегодня» /

Более того, маловероятно, что Молдавия действительно сможет позволить себе перейти на «зеленую» энергетику, ведь пока этого не смогли сделать даже самые богатые страны Евросоюза. При этом Кишинев каждый месяц вынужден буквально выискивать средства, чтобы оплатить не самый дорогой российский газ.

Следующий шаг, который смогла предложить Литва Молдавии — это использование сжиженного природного газа от различных поставщиков вместо трубопроводного газа из РФ. Сам Вильнюс несколько лет назад ради этого плана даже взял в аренду у Норвегии плавучий СПГ-терминал Independence, за который вынужден платить сотни миллионов евро.

Впрочем, даже этот шаг так и не помог Литве в обретении энергетической независимости. США, как и другие страны, не торопятся везти топливо в Прибалтику, а потому Вильнюс вынужден закупать сжиженный газ снова у российских компаний. При этом цены на СПГ на мировом рынке сейчас не ниже, а даже выше, чем на трубопроводный газ. Если Молдавия вдруг решит повторить «успех» Литвы, то это лишь приведет ее к полному разорению и окончательному разрыву отношений с Россией.

Эксперт в сфере энергетики Александр Фролов ранее указал, на кого в действительности стоит равняться Молдавии в общении с Россией, особенно, для решения вопросов в газовой сфере.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Литва дала Молдавии советы по «энергонезависимости» от России
газ молдавия литва
Комментировать