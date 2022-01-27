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ВСУ ведут радиоэлектронную разведку близ линии разграничения в Донбассе

  /   Обновлено: 27 января 2022 21:05
Армия
ВСУ ведут радиоэлектронную разведку близ линии разграничения в Донбассе
mil.in.ua  /  ГО «Український мілітарний центр»

Луганск, 27 января. Подразделения ВСУ активизировали радиоэлектронную разведку близ линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Главной целью разведывательных усилий ВСУ является перехват переговоров защитников Донбасса, заявил журналистам офицер оборонного ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«В район населенных пунктов Светлодарск, Троицкое, Новолуганское, Попасная, Новотошковское, Счастье и Станица Луганская (находятся по контролем ВСУ. — Прим. ФАН) отмечается прибытие мобильных групп РЭР», — отметил спикер.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко обвинил западные страны в масштабных поставках оружия ВСУ с целью подтолкнуть Киев к силовому решению внутриукраинского конфликта в Донбассе.

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ЛНР всу разведка
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