Донбасс сегодня: штаб ООС готовит эвакуацию населения, ВСУ запасаются койками для раненых

Донбасс, 27 января. Военные госпитали ВСУ ориентированы командованием на прием множества раненых. Чиновники готовят эвакуацию гражданского населения. Украина договаривается с Чехией о поставках ей артиллерийских снарядов. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования не открывали огонь в направлении Донецкой и Луганской народных республик. Что касается ЛНР, то здесь режим прекращения огня соблюдался киевскими войсками более десяти дней. До сегодняшнего дня. Как сообщили в оборонном ведомстве республики корреспонденту ФАН, в четверг подразделения ВСУ из района поселка Троицкое открыли огонь по селу Веселогоровка в ЛНР. Применялись станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Погиб защитник республики. Подразделения народной милиции вынуждены были открыть ответный огонь, о потерях ВСУ пока неизвестно.

Военные госпитали ВСУ ориентированы на прием раненых

Киев продолжает готовиться к силовому решению вопроса Донбасса, несмотря на гораздо более мирную риторику украинского военно-политического руководства последних дней в сравнении с более ранними периодами. По информации разведки ДНР, все болеющие военнослужащие ВСУ в экстренном порядке выписываются из военных госпиталей Константиновки, Мариуполя, Курахово, Волновахи и направляются в места несения службы.

Руководителям же освободившихся военных госпиталей приказано в срочном порядке готовиться к развертыванию дополнительных коек, запасаться донорской кровью и пополнять запасы перевязочных материалов по нормативам военного времени. Также медики проводят с младшим медицинским персоналом занятия по организации работы пунктов приема раненых военнослужащих.

Чиновники готовят эвакуацию гражданского населения

Параллельно с подготовкой военной инфраструктуры на территории подконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой областей проводятся подготовительные мероприятия, направленные на возможную эвакуацию гражданского населения прифронтовых территорий. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в Народной милиции ДНР со ссылкой на собственные источники.

С этой целью руководству военно-гражданских областных государственных администраций Луганской и Донецкой областей поручено уточнить все планы эвакуации жителей прифронтовых территорий. Кроме того, чиновникам предписано проверить транспорт и объекты, которые будут использованы во время эвакуационных мероприятий.

Федеральное агентство новостей /

Радикалы формируют боевые подразделения

Между тем националистические подразделения в усиленном порядке пополняют свои ряды новыми последователями. Радикалы набирают людей, имеющих опыт участия в боевых действиях. Заманивают их хорошими размерами денежного содержания, достойным обмундированием и вооружением. На данный момент боевики заняты в закупках транспортных средств и вооружений.

Чехия готовит поставки Украине артиллерийских снарядов

Чехи могут начать поставки Украине 152-мм артиллерийских снарядов, дефицит которых остро ощущается в войсках, сообщает донецкое управление народной милиции. Между руководством оборонных ведомств двух стран сейчас проходят переговоры по данному вопросу. Речь идет о боеприпасах если не с истекшим, то с истекающим сроком годности. И здесь уместно также задуматься и об условиях хранения, что важно, чтобы боеприпасы выполняли свои задачи.

Можно вспомнить о ржавых патронах к автоматическому оружию, которые поставила одна из прибалтийских стран в качестве помощи Украине. Каждый третий патрон из партии находился в небоевом состоянии. Вполне вероятно, что артиллерийские снаряды хранились чехами также без особых соблюдений нормативов.

В ЛНР оценили готовность ВСУ к полномасштабному наступлению

В Луганске корреспонденту ФАН прокомментировали готовность украинских войск к полномасштабному наступлению. Как утверждают в Народной милиции ЛНР на основании разведывательных данных, армия Киева не готова к наступлению по всей линии боевого соприкосновения, протяженность которой на обе республики составляет более 400 км. По мнению военных ЛНР, в случае начала активной фазы войны основной задачей ВСУ станет отсечение друг от друга основных скоплений сил и средств Народной милиции ДНР и ЛНР, блокирование их в городах и осада населенных пунктов.