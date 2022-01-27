Дипломат Чалый раскрыл ответный шаг России в переговорах с США по безопасности

Москва, 27 января. Россия уже готовит ответ США на отказ пойти на уступки и сотрудничество в сфере безопасности. При этом РФ в данном вопросе может активно поддержать Китай. Такого мнения придерживается украинский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

Экс-замминистра подчеркивает, что вся шумиха вокруг «вторжения» России на Украину раздута на пустом месте. Он уверен, что Москва будет отвечать Вашингтону вовсе не через соседнюю страну, а через государства, которые находятся близко к Соединенным Штатам.

«Если русские пойдут, то пойдут в первую очередь не на Украину. Я еще в ноябре-декабре говорил, что Россия сделает США "головную боль" на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа. Тогда об этом говорил только я. Я говорил это и своим друзьям в Вашингтоне, но никто в это не верил», — заявил дипломат в эфире программы «Общественное мнение».

Чалый отмечает, что его версию подтверждает сегодняшнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сообщил о намерении России серьезно расширить и укрепить сотрудничество с вышеназванными государствами.

«Сегодня было заявление Лаврова, тоже очень знаменательное. Он сказал, что за последнюю неделю президент Путин переговорил с тремя президентами: Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Они договорились вывести на новый уровень их стратегическое партнерство во всех вопросах. Здесь ключевое слово "всех". То есть русские четко и прямо говорят, что ответят США взаимностью. И по существу это будет ремейк карибского кризиса», — предупредил бывший замминистра.

По словам дипломата, представители американской власти просто до последнего не верили в такое развитие событий по целому ряду причин. Однако их сомнения могут дорого для них обойтись, так как в игру на стороне России может вступить и Китай, с которым США находятся в серьезном противостоянии.

ПолитЭксперт / Аврора Зорина

«Когда я разговаривал об этом в Вашингтоне, они говорили, что это невозможно, в том числе, из-за того, что это очень дорого. Но я не исключаю, что после посещения Путиным открытия Олимпиады в Китае, Пекин, возможно, каким-то образом поддержит эту "экспансию" России в ближнее зарубежье Соединенных Штатов. По крайней мере, финансово», — объяснил Чалый.

Экс-замминистра уверен, что поддержка Китаем действий России может свидетельствовать о начале серьезных перемен в расстановке сил на геополитической арене.

«Самое главное, что до этого Китай избегал поддерживать какие-то стратегические вопросы русских, которые касались европейской безопасности или их отношений с американцами. И сейчас впервые Китай поддержал все эти российские ультимативные предложения по безопасности. То есть, сейчас геостратегический союз Китая и России, их видение общего мирового порядка после трансформации однополярного мира, в целом совпадают», — подчеркнул дипломат Александр Чалый.

Американский политолог Дмитрий Саймс ранее объяснил, почему Соединенные Штаты решили отказаться от антироссийского маневра на Украине.