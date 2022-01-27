Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 22:25
22:18
Общество
Врач Руженцова усомнилась в защищенности человека от других штаммов после «Омикрона»
22:18
Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины в районе станции «Удельная»
22:17
Политика
Переговоры Киргизии и Таджикистана сорвались из-за продолжения перестрелок на границе
22:15
Общество
Иммунолог Крючков: пандемия COVID-19 может растянуться еще на два–три года
22:12
Политика
Песков: Путин не поддерживал идею майнинга в регионах с избытком электроэнергии
21:57
Политика
Елена Панина: США пришлось официально признать глобальный статус России
21:49
Политика
Президент Бразилии Болсонару с официальным визитом посетит Россию в феврале 2022 года
21:21
Политика
Донбасс сегодня: штаб ООС готовит эвакуацию населения, ВСУ запасаются койками для раненых
21:17
Весь мир
Миротворцев ООН заподозрили в перевозке вооружения для боевиков ЦАР
21:11
Весь мир
Дефицит, рост цен и недострои: что происходит с жильем в США?
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дипломат Чалый раскрыл ответный шаг России в переговорах с США по безопасности

Политика
Дипломат Чалый раскрыл ответный шаг России в переговорах с США по безопасности
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 января. Россия уже готовит ответ США на отказ пойти на уступки и сотрудничество в сфере безопасности. При этом РФ в данном вопросе может активно поддержать Китай. Такого мнения придерживается украинский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

Экс-замминистра подчеркивает, что вся шумиха вокруг «вторжения» России на Украину раздута на пустом месте. Он уверен, что Москва будет отвечать Вашингтону вовсе не через соседнюю страну, а через государства, которые находятся близко к Соединенным Штатам.

«Если русские пойдут, то пойдут в первую очередь не на Украину. Я еще в ноябре-декабре говорил, что Россия сделает США "головную боль" на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа. Тогда об этом говорил только я. Я говорил это и своим друзьям в Вашингтоне, но никто в это не верил», — заявил дипломат в эфире программы «Общественное мнение».

Чалый отмечает, что его версию подтверждает сегодняшнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сообщил о намерении России серьезно расширить и укрепить сотрудничество с вышеназванными государствами.

«Сегодня было заявление Лаврова, тоже очень знаменательное. Он сказал, что за последнюю неделю президент Путин переговорил с тремя президентами: Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Они договорились вывести на новый уровень их стратегическое партнерство во всех вопросах. Здесь ключевое слово "всех". То есть русские четко и прямо говорят, что ответят США взаимностью. И по существу это будет ремейк карибского кризиса», — предупредил бывший замминистра.

По словам дипломата, представители американской власти просто до последнего не верили в такое развитие событий по целому ряду причин. Однако их сомнения могут дорого для них обойтись, так как в игру на стороне России может вступить и Китай, с которым США находятся в серьезном противостоянии.

Дипломат Чалый раскрыл ответный шаг России в переговорах с США по безопасности
ПолитЭксперт / Аврора Зорина

«Когда я разговаривал об этом в Вашингтоне, они говорили, что это невозможно, в том числе, из-за того, что это очень дорого. Но я не исключаю, что после посещения Путиным открытия Олимпиады в Китае, Пекин, возможно, каким-то образом поддержит эту "экспансию" России в ближнее зарубежье Соединенных Штатов. По крайней мере, финансово», — объяснил Чалый.

Экс-замминистра уверен, что поддержка Китаем действий России может свидетельствовать о начале серьезных перемен в расстановке сил на геополитической арене.

«Самое главное, что до этого Китай избегал поддерживать какие-то стратегические вопросы русских, которые касались европейской безопасности или их отношений с американцами. И сейчас впервые Китай поддержал все эти российские ультимативные предложения по безопасности. То есть, сейчас геостратегический союз Китая и России, их видение общего мирового порядка после трансформации однополярного мира, в целом совпадают», — подчеркнул дипломат Александр Чалый.

Американский политолог Дмитрий Саймс ранее объяснил, почему Соединенные Штаты решили отказаться от антироссийского маневра на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Дипломат Чалый раскрыл ответный шаг России в переговорах с США по безопасности
россия сша китай
Комментировать