Компания «Кронштадт» представила Шойгу первый летный образец «Ориона» со спутниковой связью

Москва, 27 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу осмотрел первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью на специализированном заводе в подмосковной Дубне. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В сообщении отмечается, что помимо министра обороны Сергея Шойгу, с новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Министру обороны представителями компании "Кронштадт" был представлен первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" с антенной спутниковой связи», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Шойгу поручил руководству компании «Кронштадт» создать предприятие по обслуживанию беспилотных летательных аппаратов, которые используются в ВС РФ.