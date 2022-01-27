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Компания «Кронштадт» представила Шойгу первый летный образец «Ориона» со спутниковой связью

Армия
Компания «Кронштадт» представила Шойгу первый летный образец «Ориона» со спутниковой связью
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 27 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу осмотрел первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью на специализированном заводе в подмосковной Дубне. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В сообщении отмечается, что помимо министра обороны Сергея Шойгу, с новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Министру обороны представителями компании "Кронштадт" был представлен первый летный образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" с антенной спутниковой связи», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Шойгу поручил руководству компании «Кронштадт» создать предприятие по обслуживанию беспилотных летательных аппаратов, которые используются в ВС РФ.

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шойгу кронштадт беспилотники орион
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