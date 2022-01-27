Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре

Тегеран, 27 января. Иранская футбольная сборная обеспечила себе участие в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Сборная Ирана с минимальным счетом обыграла иракскую национальную команду в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Автором единственного мяча стал форвард португальского «Порту» Мехди Тареми. Нападающий отличился на 48-й минуте матча в Тегеране. Благодаря победе сборная Ирана набрала 19 очков в турнирной таблице группы A досрочно завоевала путевку на чемпионат мира в Катаре, став 14-м участником турнира.

Планетарное первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Участниками чемпионата мира станут 32 национальные команды. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Франции.