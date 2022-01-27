Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 22:25
22:18
Общество
Врач Руженцова усомнилась в защищенности человека от других штаммов после «Омикрона»
22:18
Происшествия
Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины в районе станции «Удельная»
22:17
Политика
Переговоры Киргизии и Таджикистана сорвались из-за продолжения перестрелок на границе
22:15
Общество
Иммунолог Крючков: пандемия COVID-19 может растянуться еще на два–три года
22:12
Политика
Песков: Путин не поддерживал идею майнинга в регионах с избытком электроэнергии
21:57
Политика
Елена Панина: США пришлось официально признать глобальный статус России
21:49
Политика
Президент Бразилии Болсонару с официальным визитом посетит Россию в феврале 2022 года
21:21
Политика
Донбасс сегодня: штаб ООС готовит эвакуацию населения, ВСУ запасаются койками для раненых
21:17
Весь мир
Миротворцев ООН заподозрили в перевозке вооружения для боевиков ЦАР
21:11
Весь мир
Дефицит, рост цен и недострои: что происходит с жильем в США?
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре

Спорт
Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре
Global Look Press  /  Amin Monfared/ZUMAPRESS.com

Тегеран, 27 января. Иранская футбольная сборная обеспечила себе участие в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Сборная Ирана с минимальным счетом обыграла иракскую национальную команду в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Автором единственного мяча стал форвард португальского «Порту» Мехди Тареми. Нападающий отличился на 48-й минуте матча в Тегеране. Благодаря победе сборная Ирана набрала 19 очков в турнирной таблице группы A досрочно завоевала путевку на чемпионат мира в Катаре, став 14-м участником турнира.

Планетарное первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Участниками чемпионата мира станут 32 национальные команды. Действующим чемпионом мира по футболу является сборная Франции.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре
футбол спорт чм-2022 сборная ирана
Комментировать