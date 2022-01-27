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Аналитики Sina рассказали об уничтожившем 18 планов Байдена грамотном шаге Путина

Политика
Аналитики Sina рассказали об уничтожившем 18 планов Байдена грамотном шаге Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 27 января. Американцы не готовы к боевым действиям с Россией, а 18 сценариев Белого дома по поддержке Украины свидетельствуют о слабости США перед Кремлем. Об этом написали авторы китайского издания Sina.

По словам экспертов, несмотря на агрессивные провокации Соединенных Штатов в отношении РФ, Вашингтон все же не готов к военному противостоянию с Москвой. Президент Владимир Путин сделал грамотный шаг, объявив о начале совместных учений России и Белоруссии. Факт проведения таких маневров вызвал у Запада беспокойство, а также привел в растерянность американскую армию, передает «ПолитРоссия».

«Недавно стало известно о том, что Джо Байден якобы держит в голове 18 различных сценариев на случай эскалации обстановки вокруг Украины. Вашингтон хотел продемонстрировать, что Соединенные Штаты полностью готовы к любому развитию ситуации, однако по факту показал обратное», — говорится в статье.

Аналитики Sina рассказали об уничтожившем 18 планов Байдена грамотном шаге Путина
Global Look Press / Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Расплывчатые заявления американской администрации о якобы 18 планах по Украине говорят о том, что по факту у Вашингтона нет ни одного решения. Единственным оптимальным вариантом для США осталась капитуляция перед Российской Федерацией, заключили аналитики.

Читатели Daily Express посмеялись над статьей о «вторжении Путина в Россию». По словам британцев, западные СМИ потеряли сюжетную нить по ситуации на Украине.

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украина путин сша байден
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