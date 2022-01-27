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Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы

Весь мир
Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы
Global Look Press  /  © Habib Kouyate / XinHua

Бамако, 27 января. Малийские чиновники в рамках президентской программы поддержки социально незащищенных слоев населения раздали продовольственные наборы жителям 100 домохозяйств в пяти округах. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы главы государства в Twitter.

«Население ста хозяйственных групп в Таудени, Аль Урч, Бужебеха, Ашурат, Арауан Фоум Эльба получили гуманитарную помощь от Ассими Гоита», — значится в посте.

По словам чиновников, президент поручил передать жителям продовольственные наборы, состоящие из 50 кг риса, 50 кг проса, 25 кг сахара и 20 литров масла. Такая мера поддержки — только первоначальный этап, за которым последуют и другие. Главная задача для лидера нации — временно облегчить жизнь детям и пожилым людям.

Ранее издание Malijet сообщило, что в 2022 году Российская Федерация направила в африканскую республику шесть партий гуманитарного груза.

«Поставки передают в учебные заведения, после чего раздают детям. Подарки из Москвы получают школьники и дошкольники. Руководители образовательных учреждений благодарят Россию за добрый жест и высоко ценят инициативу, которая играет важную роль в укреплении отношений между дружественными странами. Дети в восторге от сладостей. Они никогда раньше не пробовали русскую еду», — значится в статье СМИ.

Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы
Федеральное агентство новостей /

А до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль окажет Мали комплексную поддержку в борьбе с радикальными исламистами.

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз», — отметил дипломат.

Спустя два месяца после этого Москва выполнила обещание, и Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало правительству в Бамако четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. А в социальных сетях появились сообщения о прибыли в регион группы отечественных специалистов, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

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