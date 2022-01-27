Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы

Бамако, 27 января. Малийские чиновники в рамках президентской программы поддержки социально незащищенных слоев населения раздали продовольственные наборы жителям 100 домохозяйств в пяти округах. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы главы государства в Twitter.

«Население ста хозяйственных групп в Таудени, Аль Урч, Бужебеха, Ашурат, Арауан Фоум Эльба получили гуманитарную помощь от Ассими Гоита», — значится в посте.

По словам чиновников, президент поручил передать жителям продовольственные наборы, состоящие из 50 кг риса, 50 кг проса, 25 кг сахара и 20 литров масла. Такая мера поддержки — только первоначальный этап, за которым последуют и другие. Главная задача для лидера нации — временно облегчить жизнь детям и пожилым людям.

100 ménages vulnérables des cercles de TAOUDENIT, Al Ourch, BOUJEBEHA, ACHOURAT, ARAOUANE, FOUM ELBA, ont reçu ce mercredi dans le cadre des actions sociales du Chef de l'État, un kit alimentaire composé de 50 Kg de riz, 50 de mil, 25 Kg de sucre et 20 litres d'huile. pic.twitter.com/lWKDeVavCD — Presidence Mali (@PresidenceMali) January 26, 2022

Ранее издание Malijet сообщило, что в 2022 году Российская Федерация направила в африканскую республику шесть партий гуманитарного груза.

«Поставки передают в учебные заведения, после чего раздают детям. Подарки из Москвы получают школьники и дошкольники. Руководители образовательных учреждений благодарят Россию за добрый жест и высоко ценят инициативу, которая играет важную роль в укреплении отношений между дружественными странами. Дети в восторге от сладостей. Они никогда раньше не пробовали русскую еду», — значится в статье СМИ.

Федеральное агентство новостей /

А до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль окажет Мали комплексную поддержку в борьбе с радикальными исламистами.

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз», — отметил дипломат.

Спустя два месяца после этого Москва выполнила обещание, и Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало правительству в Бамако четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. А в социальных сетях появились сообщения о прибыли в регион группы отечественных специалистов, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».