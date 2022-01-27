Минобороны РФ показало бомбовые удары Су-24М и Су-30СМ на учениях под Калининградом

Москва, 27 января. Пилоты истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали бомбардировку наземных целей в ходе плановых учений в Калининградской области.

Летчики морской авиации Балтийского флота в ходе тренировок действовали с высоты около 500 метров, сообщили представители Минобороны РФ. Зрелищные кадры бомбовых ударов Су-30СМ и Су-24М предоставлены телеканалом «Звезда».

«Наземные средства контроля подтвердили, что все цели поражены. Всего к практической тренировке привлекались более десяти самолетов», — сказано в опубликованном сюжете.

Ранее стало известно о начале крупных учений корабельных групп Балтийского флота в нескольких районах морской акватории.