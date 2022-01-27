Бамако, 27 января. Жители Мали поддержали военных, устроивших переворот в Буркина-Фасо, который привел к свержению профранцузского президента Рока Марка Кристиана Каборе. Об этом сообщило издание Wadr.

«Проживающие в Бамако и других городах республики приветствуют события в Уагадугу, так как они полностью копируют то, что ранее происходило в их собственной стране. В народе широкое распространение получила поговорка «Одни и те же причины приводят к схожим последствиям». Рок Марк Кристиан Каборе просто повторил судьбу отстраненного от власти президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта», — пишут сотрудники СМИ.

По мнению журналистов, все больше жителей африканских государств убеждаются в необходимости отказа от сотрудничества с Францией и другими странами коллективного Запада, так как оно не приносит облегчения рядовым гражданам.

«Малийцы уверены, что в недалеком будущем ряд республик континента содрогнутся от новых госпереворотов, после чего начнется разворот в сторону надежного партнера — Российской Федерации», — сообщают в Wadr.

Федеральное агентство новостей /

Патриотические порывы населения уже демонстрируют заинтересованность многих стран во взаимодействии с Москвой, выстраивающей партнерские отношения на равноправной основе.

Ранее стало известно, что жители Буркина-Фасо устроили митинг в поддержку нового правительства, во время которого главным лозунгом мероприятия, прошедшего возле здания Конституционного совета, стал «Нет Франции, да России».