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Малийцы поддержали жителей Буркина-Фасо в противостоянии давлению со стороны Франции

Весь мир
Малийцы поддержали жителей Буркина-Фасо в противостоянии давлению со стороны Франции
Global Look Press  /  Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Бамако, 27 января. Жители Мали поддержали военных, устроивших переворот в Буркина-Фасо, который привел к свержению профранцузского президента Рока Марка Кристиана Каборе. Об этом сообщило издание Wadr.

«Проживающие в Бамако и других городах республики приветствуют события в Уагадугу, так как они полностью копируют то, что ранее происходило в их собственной стране. В народе широкое распространение получила поговорка «Одни и те же причины приводят к схожим последствиям». Рок Марк Кристиан Каборе просто повторил судьбу отстраненного от власти президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта», — пишут сотрудники СМИ.

По мнению журналистов, все больше жителей африканских государств убеждаются в необходимости отказа от сотрудничества с Францией и другими странами коллективного Запада, так как оно не приносит облегчения рядовым гражданам.

«Малийцы уверены, что в недалеком будущем ряд республик континента содрогнутся от новых госпереворотов, после чего начнется разворот в сторону надежного партнера — Российской Федерации», — сообщают в Wadr.

Малийцы поддержали жителей Буркина-Фасо в противостоянии давлению со стороны Франции
Федеральное агентство новостей /

Патриотические порывы населения уже демонстрируют заинтересованность многих стран во взаимодействии с Москвой, выстраивающей партнерские отношения на равноправной основе.

Ранее стало известно, что жители Буркина-Фасо устроили митинг в поддержку нового правительства, во время которого главным лозунгом мероприятия, прошедшего возле здания Конституционного совета, стал «Нет Франции, да России».

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африка поддержка буркина-фасо мали
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