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Власти ЦАР получили подтверждения сотрудничества Франции с боевиками CPC

Весь мир
Власти ЦАР получили подтверждения сотрудничества Франции с боевиками CPC
flickr.com  /  hdptcar

Банги, 27 января. Правительство Центральноафриканской Республики получило первые фактические доказательства взаимодействия радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) с Францией. Об этом сообщили ведущие Radio Lengo Songo.

«Власти ЦАР давно подозревали Париж в стремлении усугубить кризис на территории региона для возвращения влияния. Однако на этот раз Елисейский дворец буквально поймали за руку. В понедельник утром, 24 января, перед посольством бывшей метрополии полиция арестовала 30-летнего мужчину по имени Махамат Абдулай, который проживает в районе Якита (PK3) и является членом CPC.

Задержанный рассказал, что должен был явиться в иностранное внешнеполитическое ведомство для получения инструкций от службы внешней разведки Парижа», — сообщают сотрудники радиостанции.

Новость об аресте преступника за связь с бывшей метрополией мгновенно разлетелась по социальным сетям и вызвала волну негодования местного населения. Жители выразили возмущение агрессивными действиями Елисейского дворца.

Власти ЦАР получили подтверждения сотрудничества Франции с боевиками CPC
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«Народ задается вопросом: как Франция, которая должна оказывать поддержку развивающимся странам, пошла на сотрудничество с откровенными преступниками? Однако ответ лежит на поверхности: в Париже отчаянно пытаются вернуть потерянное в регионе влияние, поэтому не гнушаются взаимодействием с откровенными радикалами.

Более того, Пятая республика активно помогает боевикам. Отличным примером служит ситуация с алкогольным концерном Castel. Еще один случай касается ареста французского наемника Хуана Реми Киньоло», — продолжают аналитики.

По этой причине в правительстве ЦАР вряд ли будут удивлены связи Махамата Абдулая с бывшей метрополией. Ведущие радиостанции уверены, что ситуация не останется без ответа.

В мае 2021 года стало известно, что правоохранительные органы республики задержали гражданина Франции Хуана Реми Киньоло. В его доме обнаружили богатый арсенал оружия и боеприпасов. Подробнее об этом можно прочитать в развернутой статье международной редакции Федерального агентства новостей.

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