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Российский рынок акций завершил основные торги ростом на улучшении внешнего фона

Экономика
Российский рынок акций завершил основные торги ростом на улучшении внешнего фона
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 27 января. Фондовый рынок РФ завершил основную сессию торгов ростом на фоне улучшения внешней конъюнктуры, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индексы Мосбиржи и РТС в ходе торгового дня протестировали отметки 3500 и 1400 пунктов, однако не смогли закрепиться на них из-за упавших к вечеру котировок нефти. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 2,9%, до 3455,9 пункта. Индекс РТС составил 1399,6 пункта, увеличившись на 5,7%.

Аналитики объясняют рост российского рынка акций снижением геополитической напряженности. Еще одним фактором поддержки выступают высокие цены на нефть. Котировки черного золота сейчас находятся на семилетних максимумах. Кроме того, в 2022 году многие эксперты ожидают увеличения спроса на сырье и цены выше 100 долларов за баррель.

Финансовые аналитики и профессиональные инвесторы ранее рекомендовали россиянам отказаться от импульсивных покупок на рынках в связи с повышенной волатильностью. Они считают, что в условиях неопределенности следует обратить внимание на рублевые депозиты и облигации.

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