Российский рынок акций завершил основные торги ростом на улучшении внешнего фона

Москва, 27 января. Фондовый рынок РФ завершил основную сессию торгов ростом на фоне улучшения внешней конъюнктуры, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индексы Мосбиржи и РТС в ходе торгового дня протестировали отметки 3500 и 1400 пунктов, однако не смогли закрепиться на них из-за упавших к вечеру котировок нефти. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 2,9%, до 3455,9 пункта. Индекс РТС составил 1399,6 пункта, увеличившись на 5,7%.

Аналитики объясняют рост российского рынка акций снижением геополитической напряженности. Еще одним фактором поддержки выступают высокие цены на нефть. Котировки черного золота сейчас находятся на семилетних максимумах. Кроме того, в 2022 году многие эксперты ожидают увеличения спроса на сырье и цены выше 100 долларов за баррель.

Финансовые аналитики и профессиональные инвесторы ранее рекомендовали россиянам отказаться от импульсивных покупок на рынках в связи с повышенной волатильностью. Они считают, что в условиях неопределенности следует обратить внимание на рублевые депозиты и облигации.