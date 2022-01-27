Заразившаяся «Омикроном» Лолита рассказала о своем состоянии

Москва, 27 января. Певица Лолита Милявская сообщила поклонникам в Instagram, что заболела коронавирусом. В Stories она опубликовала видео, на котором разговаривает охрипшим голосом.

Звезда заразилась штаммом «Омикрон» от одного из своих коллег. Заболевание протекает в легкой форме благодаря вакцинации, тем не менее Милявская не сможет в ближайшее время выступать на сцене.

«Поэтому карантин нам всем в помощь. Хорошо, что я привита, проходит в легкой форме, но кашель и голос незвучащий никому радости не доставляет», — поделилась артистка.

Prt Scr instagram.com / @lolitamilyavskaya

В российском шоу-бизнесе многие звезды заразились новым штаммом коронавируса. О проблемах со здоровьем ранее сообщила звезда молодежного ситкома «Универ» Настасья Самбурская. Актриса подозревает, что подхватила COVID-19 в аэропорту, когда улетала из Доминиканы.

Певице Маниже из-за «Омикрона» пришлось отменить большой концерт в Москве, который был намечен на начало февраля. Исполнительница не стала переносить выступление на другую дату и пообещала поклонникам вернуть деньги за билеты.