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Франция затягивает с ответом на запрос Мали о пересмотре двусторонних оборонных соглашений

Весь мир
Франция затягивает с ответом на запрос Мали о пересмотре двусторонних оборонных соглашений
wikipedia.org  /  Rgaudin/Общественное достояние

Бамако, 27 января. Правительство переходного периода Мали ожидает четкого ответа Франции на запрос о пересмотре двусторонних соглашений об обороне, сообщает Mali Web.

«В разгар политической напряженности между Бамако и Парижем, африканская республика намерена пересмотреть договоренности о военном сотрудничестве. В конце 2021 года власти страны передали соответствующие документы Елисейскому дворцу и все еще ожидают реакции.

В Мали намерены пересмотреть лишь некоторые юридические аспекты ранее заключенных соглашений, поэтому у бывшей метрополии нет оснований для затягивания с ответом», — пишут аналитики издания.

Обращение правительства африканской страны к Парижу произошло на фоне полной неэффективности работы военного контингента операции «Бархан» и сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА). За несколько лет присутствия в регионе они не смогли снизить угрозу, исходящую от террористов. Более того, радикальные группировки только усилили влияние.

«Затягивание с ответом может свидетельствовать о продолжающейся политике Франции по неприятию желания Бамако выстроить суверенное, развивающееся самостоятельно государство. Особенно четко это прослеживается по ухудшающимся взаимоотношениям между республиками.

Париж раздражает сотрудничество Мали с Российской Федерацией, которая оказывает действенную помощь в борьбе с радикальными формированиями, что не могла обеспечить бывшая метрополия», — продолжают сотрудники СМИ.

Франция затягивает с ответом на запрос Мали о пересмотре двусторонних оборонных соглашений
pexels.com / Dimitry Anikin

Похожая ситуация может наблюдаться во взаимодействии с Берлином, которому правительство в Бамако запретило пользоваться воздушным пространством региона в рамках борьбы с терроризмом.

«В Мали не доверяют Западу, заявляющему о тотальной поддержке страны в противостоянии с группировками боевиков. Предыдущий опыт говорит только о том, что в отличие от России они заинтересованы только в распространении собственной воли и грабежу ресурсов, что недопустимо в современном обществе», — заключили в Mali Web.

Принятые властями в Бамако ограничительные меры связаны с тем, что ранее лидеры ЭКОВАС наложили на республику санкции за решение продлить переходный период на пять лет и перенести выборы на фоне усиления террористической активности.

Однако истинная причина давления со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки связана с сообщениями в соцсетях об отправке в африканское государство группы из четырех российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

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франция африка мали двусторонние соглашения
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