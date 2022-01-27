Яна Рудковская сообщила, что Плющенко выходил на лед после обострения болезни

Москва, 27 января. Продюсер Яна Рудковская ответила на вопрос о самочувствии ее мужа — тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко. По ее словам, двукратный олимпийский чемпион чувствует себя нормально после госпитализации.

Наставника спортсменов выписали из медучреждения домой, и он уже успел выйти на лед. Однако Плющенко приходится каждый день ездить на амбулаторное лечение, отметила Рудковская. При этом тренер не намерен отдыхать от работы.

«Сегодня выходил на лед, не хочет бросать своих спортсменов», — подчеркнула продюсер в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Напомним, двукратный олимпийский чемпион сообщил о своей госпитализации 26 января. По словам Плющенко, он почувствовал себя плохо прямо во время тренировки. Причиной этого стало обострение болезни тренера — язвы. Муж Рудковской пообещал врачам следить за питанием и беречь свои нервы.