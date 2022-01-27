Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 20:54
20:53
Армия
Компания «Кронштадт» представила Шойгу первый летный образец «Ориона» со спутниковой связью
20:53
Происшествия
Агрессивный волк растерзал домашнего рыжего кота в Ленобласти
20:51
Спорт
Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре
20:51
Весь мир
Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы
20:50
Весь мир
Армия Иордании ликвидировала 27 наркоторговцев на границе с Сирией
20:49
Политика
Аналитики Sina рассказали об уничтожившем 18 планов Байдена грамотном шаге Путина
20:48
Армия
Минобороны РФ показало бомбовые удары Су-24М и Су-30СМ на учениях под Калининградом
20:48
Весь мир
Малийцы поддержали жителей Буркина-Фасо в противостоянии давлению со стороны Франции
20:45
Общество
Историк Антипов: «По финнам плачет Нюрнбергский процесс за военные преступления»
20:44
Общество
Онколог Азимова перечислила причины развития рака груди
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Яна Рудковская сообщила, что Плющенко выходил на лед после обострения болезни

Общество
Яна Рудковская сообщила, что Плющенко выходил на лед после обострения болезни
Агентство городских новостей Москва

Москва, 27 января. Продюсер Яна Рудковская ответила на вопрос о самочувствии ее мужа — тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко. По ее словам, двукратный олимпийский чемпион чувствует себя нормально после госпитализации.

Наставника спортсменов выписали из медучреждения домой, и он уже успел выйти на лед. Однако Плющенко приходится каждый день ездить на амбулаторное лечение, отметила Рудковская. При этом тренер не намерен отдыхать от работы.

«Сегодня выходил на лед, не хочет бросать своих спортсменов», — подчеркнула продюсер в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Напомним, двукратный олимпийский чемпион сообщил о своей госпитализации 26 января. По словам Плющенко, он почувствовал себя плохо прямо во время тренировки. Причиной этого стало обострение болезни тренера — язвы. Муж Рудковской пообещал врачам следить за питанием и беречь свои нервы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Яна Рудковская сообщила, что Плющенко выходил на лед после обострения болезни
госпитализация плющенко рудковская
Комментировать