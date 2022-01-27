Игорь Коротченко объяснил, каким может быть ответ России на милитаризацию Украины

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко смоделировал возможный ответ Москвы на нежелание коллективного Запада обеспечить России гарантии нерасширения НАТО на восток. Высказывания некоторых российских политиков о возможности поставить ДНР и ЛНР оборонительное вооружение, по мнению Коротченко, свидетельствует о намерении России не допустить обострения на востоке Украины.

По словам эксперта, сводки с линии соприкосновения сторон в Донбассе говорят о серьезных агрессивных настроениях украинских военных, которых стимулируют поставки современного вооружения США и их партнеров по НАТО.

«Чем больше Украина будет получать различного рода современного оружия из стран-членов НАТО, тем вероятнее у киевского режима может сыграть рефлекс «фас». Фактически их натравливают», — высказал свое мнение Игорь Коротченко.

В связи с этим эксперт не исключает, что ВСУ могут развязать полномасштабные военные действия или устроить серьезные провокации на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР.

Россия выступает за соблюдение Киевом Минских соглашений, которые дают возможность мирного разрешения конфликта в Донбассе. И, чтобы сдержать перерастание конфликта в полномасштабную войну, Москва, по его словам, может передать вооруженным силам ЛНР и ДНР современное оборонительное вооружение для адекватного реагирование на усиление ВСУ Украины.

«Учитывая, что предложение начать поставки российского оружия ДНР и ЛНР были сделаны не просто какими-то людьми, а высокопоставленными представителями «Единой России», к тому же занимающими видные посты в системе государственной власти, я думаю, их заявления свидетельствует о том, что политическое решение о допустимости поставок российского оружия в ДНР и ЛНР принято», — поделился мнением Игорь Коротченко.

фото из личного архива Игоря Коротченко /

Легитимность таких действий, по его словам, санкционировали США и их партнеры по НАТО, отвергнув требования по гарантиям безопасности, прежде всего в вопросе расширения НАТО на восток.

«Для нас это главная потенциальная опасность. Что касается отдельных вопросов помимо НАТО, США демонстрируют готовность к диалогу, но я напомню, что позиция Кремля четко обозначена: разговор идет не по отдельным аспектам, а в комплексе», — отметил эксперт.

Основную сложность обостряющегося конфликта и нагнетания мировой напряженности в целом Игорь Коротченко видит в глубоком кризисе, который переживают США. Борьба за власть внутри США, считает эксперт, создает серьезную угрозу для других стран мира.