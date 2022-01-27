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Игорь Коротченко объяснил, каким может быть ответ России на милитаризацию Украины

Политика
Игорь Коротченко объяснил, каким может быть ответ России на милитаризацию Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко смоделировал возможный ответ Москвы на нежелание коллективного Запада обеспечить России гарантии нерасширения НАТО на восток. Высказывания некоторых российских политиков о возможности поставить ДНР и ЛНР оборонительное вооружение, по мнению Коротченко, свидетельствует о намерении России не допустить обострения на востоке Украины.

По словам эксперта, сводки с линии соприкосновения сторон в Донбассе говорят о серьезных агрессивных настроениях украинских военных, которых стимулируют поставки современного вооружения США и их партнеров по НАТО.

«Чем больше Украина будет получать различного рода современного оружия из стран-членов НАТО, тем вероятнее у киевского режима может сыграть рефлекс «фас». Фактически их натравливают», — высказал свое мнение Игорь Коротченко.

В связи с этим эксперт не исключает, что ВСУ могут развязать полномасштабные военные действия или устроить серьезные провокации на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР.

Россия выступает за соблюдение Киевом Минских соглашений, которые дают возможность мирного разрешения конфликта в Донбассе. И, чтобы сдержать перерастание конфликта в полномасштабную войну, Москва, по его словам, может передать вооруженным силам ЛНР и ДНР современное оборонительное вооружение для адекватного реагирование на усиление ВСУ Украины.

«Учитывая, что предложение начать поставки российского оружия ДНР и ЛНР были сделаны не просто какими-то людьми, а высокопоставленными представителями «Единой России», к тому же занимающими видные посты в системе государственной власти, я думаю, их заявления свидетельствует о том, что политическое решение о допустимости поставок российского оружия в ДНР и ЛНР принято», — поделился мнением Игорь Коротченко.

Игорь Коротченко объяснил, каким может быть ответ России на милитаризацию Украины
фото из личного архива Игоря Коротченко /

Легитимность таких действий, по его словам, санкционировали США и их партнеры по НАТО, отвергнув требования по гарантиям безопасности, прежде всего в вопросе расширения НАТО на восток.

«Для нас это главная потенциальная опасность. Что касается отдельных вопросов помимо НАТО, США демонстрируют готовность к диалогу, но я напомню, что позиция Кремля четко обозначена: разговор идет не по отдельным аспектам, а в комплексе», — отметил эксперт.

Основную сложность обостряющегося конфликта и нагнетания мировой напряженности в целом Игорь Коротченко видит в глубоком кризисе, который переживают США. Борьба за власть внутри США, считает эксперт, создает серьезную угрозу для других стран мира.

«Америка погружается в кризис, но она по-прежнему опасна, поскольку проецирует силу. Демонстрируя политику неучета интересов всех остальных стран мира, в том числе и России, США являются потенциально очень опасным, нестабильным государством, которое обладает к тому же ядерным оружием. Поэтому здесь Россия должна действовать предельно аккуратно, четко и осторожно», — резюмировал Игорь Коротченко.

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