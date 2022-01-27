Эксперт Бартош: Россия ответит по трем направлениям в случае провала переговоров с НАТО

Москва, 27 января. Москве есть чем ответить на отказ НАТО предоставлять гарантии дальнейшего нерасширения на восток. Для этого у РФ есть несколько направлений, которые перечислил военный эксперт Александр Бартош.

МИД РФ опубликовал сообщение по поводу ответа США и НАТО. В ведомстве подчеркнули, что оппоненты «не удовлетворили главные требования Москвы». В беседе с «ПолитЭкспертом» экс-директор Информационного центра по вопросам международной безопасности и член-корреспондент военных наук Александр Бартош заметил, что выносить вердикт переговорам рано. Москва еще может добиться от Запада гарантий безопасности.

«Наша позиция остается неизменной, мы предупредили — если не будут учтены наши обеспокоенности, связанные с обеспечением национальной безопасности России, мы будем вынуждены принять военные, военно-технические меры соответствующих масштабов», — напомнил Бартош.

Москва может действовать в Черном море и совместно с Белоруссией как с Союзным государством. При этом компромиссные решения по поводу политики «открытых дверей» НАТО в Брюсселе вряд ли примут. Но добиться позитивных результатов можно на последующих переговорах. Хотя Россия и не добилась реакции от американской стороны, о чем сообщает RT.

МИД РФ также предложил НАТО ради снижения военной напряженности в регионе отвести войска из Восточной Европы. Их присутствие также было камнем преткновения на переговорах.