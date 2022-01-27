Социолог Копатько рассказал об активном освоении Украины военными и спецслужбами Великобритании

Украинский социолог и публицист Евгений Копатько рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о действиях Великобритании по усилению конфронтации на востоке Украины и объяснил, почему не верит в результативность предстоящего саммита стран «нормандской четверки».

Социолог считает активность Великобритании примером того, что страны коллективного Запада не намерены отказываться от военного освоения Украины.

«Британцы активно входят на Украину. Под шумок поставок оружия они усиливают свое влияние на политические процессы на Украине и действуют активнее, чем США, стремясь сформировать военный альянс на линии Лондон — Варшава — Киев», — рассказал Евгений Копатько.

По его словам, Великобритания пытается по максимуму использовать конфронтацию России и США в этом регионе, чтобы усилить свои военные и экономические позиции в регионе Восточной Европы.

«Действуют они совершенно беспардонно, и реакция на них должна быть не только в поставках соответствующего вооружения ДНР и ЛНР, но также в противодействии на уровне политических структур», — считает социолог.

Эксперт приветствует намерение РФ поставить современное вооружение армиям ЛНР и ДНР, поскольку от этого, по его словам, зависит существование республик.

«Вооруженные силы ДНР и ЛНР нуждаются в модернизации. Связано ли это с нынешней ситуацией на Украине и милитаризацией линии фронта? Я полагаю, что напрямую связано. Это должно быть оборонительное оружие, которое не позволит или минимизирует возможности противоборствующей стороны для каких-то наступательных действий, будет являться для них сдерживающим фактором», — заявил Евгений Копатько.

Эксперт с сожалением констатировал, что позиция украинского руководства по-прежнему направлена на силовое решение проблемы республик Донбасса. Украинские власти, по его словам, саботируют реализацию Минских соглашений и не намерены менять по этому вопросу свою позицию. Поэтому он не видит смысла в планируемом саммите «нормандской четверки».

«Зачем я должен вас кормить иллюзиями? Вопрос правового статуса республик Донбасса Украина не рассматривает и рассматривать не будет. Здесь я не вижу никаких позитивных исходов от планируемого саммита: когда нет никакого движения, то не о чем и разговаривать. Россия долго это все терпела, пыталась как-то решать проблемы. Президент РФ даже участвовал в «нормандском формате», но ни к чему это не привело. Саботаж сейчас носит ключевой характер, движений никаких не будет. Украина точно сказала, что минские договоренности им не годятся», — пояснил Евгений Копатько.

Решение конфликта на востоке Украине, по его мнению, всецело лежит в сфере тех вопросов, которые обсуждаются Россией и США по гарантиям безопасности.

«Сейчас в повестке дня стоит вчерашний вечерний ответ США, который передало посольство в МИД РФ. Ослабления напряжения с Западом нет, деградация отношений продолжается, наращивание сил и средств на линии фронта в Донбассе усиливается. То есть признаков того, чтобы что-то изменилось, нет», — заявил социолог.

Временное затишье на линии соприкосновения с ЛНР эксперт объясняет тем, что идет переговорный процесс, украинских военных к активным действиям здесь пока никто не подталкивает.