Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 20:54
20:53
Армия
Компания «Кронштадт» представила Шойгу первый летный образец «Ориона» со спутниковой связью
20:53
Происшествия
Агрессивный волк растерзал домашнего рыжего кота в Ленобласти
20:51
Спорт
Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре
20:51
Весь мир
Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы
20:50
Весь мир
Армия Иордании ликвидировала 27 наркоторговцев на границе с Сирией
20:49
Политика
Аналитики Sina рассказали об уничтожившем 18 планов Байдена грамотном шаге Путина
20:48
Армия
Минобороны РФ показало бомбовые удары Су-24М и Су-30СМ на учениях под Калининградом
20:48
Весь мир
Малийцы поддержали жителей Буркина-Фасо в противостоянии давлению со стороны Франции
20:45
Общество
Историк Антипов: «По финнам плачет Нюрнбергский процесс за военные преступления»
20:44
Общество
Онколог Азимова перечислила причины развития рака груди
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лысого Александра Петрова измазали в торте на его дне рождения

Шоу-бизнес
Лысого Александра Петрова измазали в торте на его дне рождения
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 27 января. Актер Александр Петров устроил шумную вечеринку на свой день рождения, на которую позвал множество коллег. Артист весело отметил праздник, измазавшись в торте.

Петров, которому исполнилось 33 года 25 января, пригласил на день рождения свою возлюбленную Стасю Милославскую, Андрея Бурковского, Сашу Бортич, Юлию Хлынину, Александра Паля и многих других артистов. Среди гостей вечера оказалась и Кристина Асмус, с которой виновник торжества снимался в фильме «Текст».

Актриса поделилась кадрами с вечеринки в честь 33-летия Петрова в Instagram Stories. Она показала, как преподнесла актеру подарок.

Виновник торжества неожиданно предстал перед гостями лысым. Он читал приглашенным актерам трогательные стихи и традиционно задувал свечи на торте. Правда, почти сразу после этого артиста измазали сладким угощением.

Лысого Александра Петрова измазали в торте на его дне рождения
Pr Scr instagram.com / @asmuskristina

Судя по видео из соцсетей, актеры веселились на дне рождения от души, распевая песни в честь Петрова. Асмус тоже получила положительные эмоции от праздника и поблагодарила виновника торжества и его возлюбленную.

«Было очень очень хорошо! Тепло, душевно, вкусно, пьяно. Впервые видела, чтобы люди вообще не расходились до трех ночи», — отметила актриса.

Ранее Александр Петров показал роскошные апартаменты, в которых он живет с Милославской. В двухэтажной квартире артиста есть много интересного, в том числе сауна.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Лысого Александра Петрова измазали в торте на его дне рождения
актер петров знаменитости асмус
Комментировать