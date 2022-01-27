Лысого Александра Петрова измазали в торте на его дне рождения

Москва, 27 января. Актер Александр Петров устроил шумную вечеринку на свой день рождения, на которую позвал множество коллег. Артист весело отметил праздник, измазавшись в торте.

Петров, которому исполнилось 33 года 25 января, пригласил на день рождения свою возлюбленную Стасю Милославскую, Андрея Бурковского, Сашу Бортич, Юлию Хлынину, Александра Паля и многих других артистов. Среди гостей вечера оказалась и Кристина Асмус, с которой виновник торжества снимался в фильме «Текст».

Актриса поделилась кадрами с вечеринки в честь 33-летия Петрова в Instagram Stories. Она показала, как преподнесла актеру подарок.

Виновник торжества неожиданно предстал перед гостями лысым. Он читал приглашенным актерам трогательные стихи и традиционно задувал свечи на торте. Правда, почти сразу после этого артиста измазали сладким угощением.

Pr Scr instagram.com / @asmuskristina

Судя по видео из соцсетей, актеры веселились на дне рождения от души, распевая песни в честь Петрова. Асмус тоже получила положительные эмоции от праздника и поблагодарила виновника торжества и его возлюбленную.

«Было очень очень хорошо! Тепло, душевно, вкусно, пьяно. Впервые видела, чтобы люди вообще не расходились до трех ночи», — отметила актриса.

Ранее Александр Петров показал роскошные апартаменты, в которых он живет с Милославской. В двухэтажной квартире артиста есть много интересного, в том числе сауна.