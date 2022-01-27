Вашингтон, 27 января. Стоимость строительства новых домов в Соединенных Штатах выросла за год на 17,5% и достигла максимальных показателей с 1965 года. Об этом сообщает Бюро переписи населения США.

Сообщается, что строители по всей территории страны сталкиваются с нехваткой материалов и оборудования, увеличивающимися сроками поставок и нехваткой рабочих рук. Все это приводит к рекордному росту стоимости строительства новых домов, а также увеличению объемов незаконченных проектов.

Количество выставленных на продажу недостроенных домов в декабре подскочило до 263 тысяч единиц, что является максимальным показателем с августа 2007 года. Количество продаваемых домов, строительство которых еще не началось, в течение последних трех месяцев превышало 100 тысяч, что является самым высоким показателем, превысив предыдущий максимум апреля 2006 года.

Global Look Press / Greg Lovett / ZUMAPRESS.com

В то же время количество завершенных домов, которые находятся в продаже, достигло рекордно низкого уровня в течение всего 2021 года, поскольку строители сталкиваются с дефицитом материалов. Это касается широкого спектра материалов и комплектующих: от труб и окон до бытовой техники. Вследствие этого в декабре на продажу было выставлено лишь 39 тысяч завершенных домов.

Повсеместный рост цен в США привел к тому, что стоимость жилищного строительства в декабре выросла на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это был худший всплеск данных, начиная с 1970 года. По сравнению с двумя годами ранее затраты на строительство выросли на 23,5%. Эти затраты на строительство исключают стоимость земли и другие расходы, не связанные непосредственно со строительством.

Несмотря на то, что средняя цена домов, проданных в декабре, упала до 377,7 тыс. долларов по сравнению с 416 тыс. долларов, которые просили в ноябре, необходимо учитывать, что во многом это связано с массовой распродажей недостроя. Тем не менее, декабрьские показатели снизили рост цен в годовом исчислении, который с июля составлял от 23% до 32%, всего до 3,4%.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

Хотя продажи новых домов (на всех стадиях строительства) в декабре выросли по сравнению с предыдущим месяцем, в сравнении с показателями предыдущего года они продемонстрировали снижение на 14%. Чиновники отмечают, что продажи остаются намного ниже уровня бума 2002—2006 годов.

Проблемы в цепочках поставок привели к тому, что продажи завершенных домов снижаются второй год подряд. Декабрьские данные продемонстрировали падение продаж в этом сегменте на 31% за год. Это связано с тем, что количество завершенных домов находилось на рекордно низком уровне — иными словами продавать нечего. Доля завершенных домов в структуре продаж сократилась до 23,1%.

В поисках дешевых альтернатив

В то же время представленные цифры не отображают продажи кондоминиумов и квартир в многоквартирных домах, спрос на которые в последние несколько лет значительное вырос. Во многом это связано с более низкой стоимостью такой недвижимости.

Впрочем, даже такое относительно дешевое жилье для многих американцев остается не по карману. Об этом может свидетельствовать рекордный уровень продаж домов на колесах, которые являются одним из самых доступных видов жилья в США. Согласно данным Ассоциации индустрии домов на колесах (RVIA), по итогам 2021 года было продано более 600 тысяч единиц транспортных средств. Эти показатели побили предыдущий исторический рекорд, который был установлен в 2017 году: тогда было продано 504 тыс. домов на колесах.

Global Look Press / Liz Gregg / moodboard

«Несмотря на то, что за последние два года спрос на дома на колесах возрос, пандемия также создала ряд препятствий и проблем для нашей отрасли», — сказал президент и генеральный директор RVIA Крейг Кирби.

Аналитики указывают, что ситуация, которая сложилась в жилищном строительстве и в целом на рынке недвижимости является отражением структурных перекосов в экономике США. Бесконечное финансовое стимулирование и дешевые кредиты привели к нехватке многих товаров и материалов. Возникшая в результате этого инфляция и проблемы на рынке труда многократно усилили негативные процессы.

Мы наблюдаем изменение традиционного уклада жизни американцев: привычная одноэтажная Америка уступает место кондоминиумам и квартирам. И это может оказаться тревожной тенденцией. Вооруженное до зубов население становится все более уплотненным. И традиционные методы решать бытовые конфликты с использованием оружия могут привести к крайне печальным последствиям в масштабах всей страны.