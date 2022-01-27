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МИД России подтвердил готовность отстаивать свои интересы в диалоге с Западом

  /   Обновлено: 27 января 2022 20:24
Политика
МИД России подтвердил готовность отстаивать свои интересы в диалоге с Западом
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 27 января. Россия будет отстаивать свои позиции в диалоге со странами Запада. Об этом сказал заместитель главы МИД Сергей Вершинин.

Дипломат подчеркнул: Москва настроена на развитие отношений. Главная особенность российской политики заключается в ее прозрачности, отметил Вершинин.

«Мы абсолютно откровенно показываем свои «красные линии» и свое намерение продолжать диалог. Но при полном понимании того, что мы будем твердо отстаивать свои интересы и национальную позицию», — сказал заглавы МИД журналистам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил отношения России и Запада в последние годы с холодной войной. По его словам, ситуация изменилась в 2014 году после смены власти на Украине.

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Все новости / Политика / МИД России подтвердил готовность отстаивать свои интересы в диалоге с Западом
запад вершинин Красные линии
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