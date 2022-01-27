МИД России подтвердил готовность отстаивать свои интересы в диалоге с Западом

Москва, 27 января. Россия будет отстаивать свои позиции в диалоге со странами Запада. Об этом сказал заместитель главы МИД Сергей Вершинин.

Дипломат подчеркнул: Москва настроена на развитие отношений. Главная особенность российской политики заключается в ее прозрачности, отметил Вершинин.

«Мы абсолютно откровенно показываем свои «красные линии» и свое намерение продолжать диалог. Но при полном понимании того, что мы будем твердо отстаивать свои интересы и национальную позицию», — сказал заглавы МИД журналистам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил отношения России и Запада в последние годы с холодной войной. По его словам, ситуация изменилась в 2014 году после смены власти на Украине.