Боевая группа НАТО проведет учения Winter Camp в Эстонии

Таллин, 27 января. Военнослужащие боевой группы НАТО примут участие в ежегодных учениях Winter Camp на территории Эстонии с 29 по 6 февраля. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на военное ведомство республики.

Оперативно-тактические маневры призваны проверить боевую подготовку военнослужащих и их способность противодействовать условному противнику в зимних условиях. В учениях, кроме почти 1,4 солдат из Эстонии, также будут задействованы силы Великобритании и Франции.

«Учения с противодействием условного противника на сложной местности в зимних условиях - великолепная возможность получить бесценный опыт», — рассказал командир первой пехотной бригады полковник Андрус Мерило.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак обратил внимание, что учения членов НАТО вблизи российских границ недопустимы. По его словам, Москва не может игнорировать подобные маневры.

Ранее RT сообщал, что недавно успешно состоялись совместные российско-китайские военные учения «Мирное море — 2022». Тренировка кораблей прошла в Аравийском море.