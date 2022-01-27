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Правительство Дании сообщило о выводе военного контингента с территории Мали

Весь мир
Правительство Дании сообщило о выводе военного контингента с территории Мали
pixabay.com  / 

Бамако, 27 января. Дания приняла решение о выводе национального контингента с территории Мали. Причиной стало требование правительства переходного периода африканской страны, заявил глава МИД королевства Йеппе Кофод.

«Военные, которые находятся у власти, направили ясное послание, в котором они подтвердили, что Дании больше на рады. Мы решили вывести наших военных», — сообщили европейские СМИ со ссылкой на слова высокопоставленного дипломата.

Королевство намерено отправить на родину около 100 бойцов национальной армии, ранее задействованных в противостоянии с террористическими группировками в Мали. Также власти Швеции сообщили о решении вывести войска с территории африканского государства.

Правительство Дании сообщило о выводе военного контингента с территории Мали
wikipedia.org / Soman /Public Domain

Причиной послужили слухи в соцсетях о появлении в регионе российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Москва готова оказать Бамако комплексную поддержку в борьбе с радикальными группировками:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Через несколько месяцев после выступления главы внешнеполитического ведомства Кремль выполнил обещание, и Минобороны России под руководством Сергея Шойгу передало правительству в Бамако четыре транспортных вертолета Ми-171.

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